contattati anche vittorio colao e paola severino

Tra Mauro e Giovannini, Kyriakou cerca nomi per l’advisory board di Rep

Stefano Iannaccone
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19 luglio 2026 • 23:55

L’editore di Repubblica dopo la nomina ad interim del direttore, Stefano Cappellini, vuole profili di alto spessore per il nuovo advisory board, che sarà il biglietto da visita del quotidiano. Ma c’è chi ha già rifiutato

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Per il direttore di Repubblica è arrivata la soluzione ad interim con Stefano Cappellini al posto di Mario Orfeo, per l’advisory board è invece partita la caccia ai grandi nomi. Il gruppo Antenna di Theodore Kyriakou, ora proprietario di Gedi, sta lavorando alla costituzione di un comitato consultivo, ribattezzato appunto advisory board, da mettere nel motore del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Un’operazione di immagine per garantire un biglietto da visita al giornale e fornire un segn

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.