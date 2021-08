Sale la tensione all’aeroporto di Kabul, in Afghanistan, nella fase finale delle evacuazioni. Un «attacco molto letale» potrebbe verificarsi all’aeroporto nel giro di poche ore. Lo ha detto il ministro britannico per le Forze armate, James Heappey, in un’intervista a Skynews. Alla domanda del giornalista, «c’è la possibilità che tra qualche ora vedremo un attacco all’aeroporto?», il ministro ha dato una risposta secca: «Sì». Ha parlato di un attacco «imminente, molto credibile, molto letale».

Gli Stati Uniti e i paesi alleati hanno lanciato l’allarme giorni fa, chiedendo alle persone di non recarsi o di allontanarsi dall’aeroporto a causa della minaccia di un attacco da parte dello Stato islamico del Khorasan. Ma ci sono ancora migliaia di persone all’aeroporto, nonostante la richiesta dei paesi occidentali di non avvicinarsi all’area.

L'inviato della Bbc, Secunder Kermani, racconta di una situazione molto angosciante. Migliaia di persone, famiglie, anziani, camminano verso l’aeroporto, anche senza alcuna reale possibilità di partire, perché senza documenti o visti. Tra gli Stati Uniti e i Talebani c’è un accordo, racconta l’inviata di Al Jazeera a Kabul, Charlotte Bellis: «I Talebani hanno rigide istruzioni di non far passare nessuno senza passaporto, senza una carta verde, senza documenti». Bellis spiega inoltre che è stato riaperto l’aeroporto di Kandahar, permettendo così un’altra via d’uscita nel caso in cui le operazioni all’aeroporto di Kabul dovessero essere interrotte.

Continua la corsa contro il tempo per evacuare la maggior parte di persone possibile. Finora sono uscite dal paese più di 88mila persone e l’esercito statunitense ha fatto sapere che i voli partono ogni 39 minuti circa. Il Regno Unito ha ancora undici voli programmati, spiega il ministro Heappey, e continuerà a elaborare le richieste delle persone. Belgio e Danimarca hanno completato le operazioni e i voli olandesi termineranno nella giornata di oggi.

Sulla Germania non ci sono informazioni dettagliate ma, secondo quanto riporta Bbc, i quattro voli di oggi potrebbero essere gli ultimi prima della partenza di tutto il personale dell’esercito prevista per domani. Il premier francese, Jean Castex, intervistato alla radio, ha detto che l’ultimo aereo partirà domani sera.

