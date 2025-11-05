La procura ha raccolto prove di abusi e torture nei confronti di dieci detenuti nel carcere di Mitiga e su un caso di una morte sospetta. Attualmente l’ex capo della polizia giudiziaria si trova in carcere. Lo scorso 21 gennaio le autorità italiane lo avevano liberato nonostante il mandato di cattura della Corte penale internazionale

L’ex capo della polizia giudiziaria di Tripoli, Osama Njeem Almasri, è stato arrestato in Libia. La notizia viene direttamente dalla procura generale guidata da Al Siddiq al Sour, che ha condotto negli ultimi giorni una serie di interrogatori ai detenuti del carcere di Mitiga da lui gestito. I detenuti hanno raccontato di aver subito pesanti torture e violazioni dei diritti umani. Nello specifico la procura tripolina ha documentato abusi e torture contro dieci prigionieri e sulla morte di un altro detenuto. Da qui la decisione dell’arresto: «In presenza di prove sufficienti per procedere con l'accusa, la Procura ha rinviato a giudizio l’imputato, che è attualmente in custodia cautelare», si legge nel comunicato.

La notizia è stata confermata a Domani anche da altre fonti libiche che lo hanno visto entrare in carcere sorridente. Almasri era stato liberato lo scorso 21 gennaio dalle autorità italiane nonostante il mandato di arresto della Corte penale internazionale per crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

Ora la procura generale ha deferito Almasri, ex responsabile della sicurezza nelle carceri di Tripoli, «al giudizio del tribunale» e saranno condotte ulteriori indagini sui casi segnalati.

La nota del procuratore generale

«Nell'ambito della giurisdizione nazionale, la Procura generale ordina la detenzione del responsabile delle operazioni e della sicurezza giudiziaria. A seguito delle indagini sui fatti attribuiti all'ufficiale di polizia Osama Njeem Almasri, il sostituto procuratore generale ha completato la raccolta di informazioni relative alle violazioni dei diritti dei detenuti dell'istituto di correzione e riabilitazione di Tripoli, che hanno segnalato alla Procura Generale di aver subito torture e trattamenti crudeli e umilianti. L'investigatore ha quindi condotto un interrogatorio sulle circostanze relative alla violazione dei diritti di dieci detenuti e alla morte di un detenuto a seguito di tortura. In presenza di prove sufficienti per procedere con l'accusa, la procura ha rinviato a giudizio l' accusato, che è attualmente in custodia cautelare».

