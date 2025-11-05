il torturatore scarcerato dall’italia

Almasri arrestato in Libia: l’ultima figuraccia di Meloni

Youssef Hassan Holgado
05 novembre 2025 • 20:22

L’ipotesi della consegna. La procura di Tripoli lo accusa di torture e omicidio di migranti. È comunque salvo dal processo della Cpi grazie all’Italia. Le opposizioni: «Vergogna»

A Tripoli era sceso dalle scale del Falcon 900 italiano da uomo libero e con un sorriso a 32 denti. E con lo stesso sorriso il torturatore libico Osama Njeem Almasri è entrato in carcere a dieci mesi di distanza dalla liberazione del governo Meloni, nonostante la richiesta di estradizione della Corte penale internazionale che lo accusa di crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Questa volta però è un sorriso che maschera nervosismo. Su di lui i capi di accusa sono pesanti. La procura gener

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.