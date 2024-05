Gli Usa restano contrari, così come l’Italia. Francia, Germania e Regno Unito in realtà sono ambigue, mentre i favorevoli senza se e senza ma, come Svezia e Polonia, non forniscono all’Ucraina armi in grado di compiere gli attacchi di cui si parla

L’Ucraina può attaccare il territorio russo con le armi fornite dagli alleati? Dopo oltre due settimane di manovre diplomatiche, è arrivata la risposta della Casa Bianca. «La nostra politica non cambia – ha detto il portavoce del consiglio di sicurezza John Kirby – Gli Stati Uniti non incoraggiano o consentono attacchi sul suolo russo.

La posizione del presidente Joe Biden, sostenuto dal suo consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, per ora rimane contraria agli attacchi in territorio russo con armi Usa: il rischio di escalation rimane troppo grande. E forse, nella decisione hanno avuto una parte anche i recenti attacchi lanciati da Kiev con droni di fabbricazione ucraina contro i radar russi anti-missile nucleare, bersagli che mostrerebbero una propensione al rischio non gradita a Washington.

L’Italia resta al fianco degli Usa ed è uno dei paesi più espliciti nel suo no, ribadito dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e da quello della Difesa, Guido Crosetto. E anche se la pressione per un cambio politica continua a crescere, per ora nessuno degli alleati dell’Ucraina sembra pronto ad agire senza il sostegno degli Stati Uniti.

L’ambiguità di Francia e Regno Unito

Paradossalmente, la stabilizzazione del fronte di Kharkiv, dove i russi attaccano partendo da basi situate nel loro territorio dove gli ucraini non possono colpire con i missili a lungo raggio forniti dagli alleati, non sta aiutando la causa di Kiev. Con la seconda città ucraina che non sembra più minacciata direttamente, parte della ragione che spingeva a un via libera sembra essere venuta meno, almeno dal punto di vista della Casa Bianca.

Ma questo non ha impedito al presidente francese, Emmanuel Macron, di ricordare l’apparente paradosso che impedisce agli ucraini di colpire le retrovie dell’esercito nemico. Martedì, durante una conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha mostrato un mappa del fronte d Kharkiv, in cui erano evidenziate le basi russe oltre il confine. «L’Ucraina dovrebbe essere autorizzata a neutralizzare queste basi», ha detto Macron.

Non è arrivato, però, al punto di autorizzare lui stesso questi attacchi, nonostante la Francia sia proprio uno dei fornitori delle armi capaci di questo tipo di attacco: i missili da crociera Scalp, con un raggio di 250 chilometri.

La posizione del Regno Unito appare più trasparente, ma come sempre il diavolo si annida nei dettagli. A inizio maggio, durante una visita a Kiev, il ministro degli Esteri ed ex primo ministro britannico David Cameron aveva detto che Kiev «ha il diritto di colpire bersagli in Russia» e che spetta al governo ucraino decidere come usare le armi che riceve.

La stampa britannica aveva notato che Cameron non si era spinto fino al punto da dare un via libera esplicito agli attacchi. Da allora è passato un mese e non si hanno notizie di attacchi in territorio russo compiuti con i missili Storm Shadow, equivalente britannico degli Scalp francesi, segno che a Kiev evidentemente non ritengono di aver ancora ricevuto un via libera.

La prudenza europea e tedesca

La Germania, nel frattempo, rimane saldamente nel campo degli ultra-cauti. Durante la conferenza stampa tenuta insieme a Macron, il cancelliere ha detto di essere d’accordo con il presidente francese, a patto che Kiev rispetti le condizioni imposte dai fornitori delle armi in questione. Precisazione superflua nel caso della Germania, poiché fino a ora Berlino ha rifiutato di fornire a Kiev missili a lungo raggio Taurus.

Pochi giorni prima, Scholz aveva esplicitamente rifiutato di consentire gli attacchi su suolo russo e non sembra che la conferenza stampa con Macron abbia cambiato questo stato di cose.

L’Alto rappresentante diplomatico europeo, Josep Borrell, ha detto che la legge internazionale consente all’Ucraina di attaccare bersagli in Russia, ma ha parlato della necessità di bilanciare «il rischio di escalation con il diritto degli ucraini di difendersi». Gli stati membri dell’Unione, ha detto Borrell, stanno discutendo la questione.

I favorevoli

La lista dei favorevoli agli attacchi senza se e senza ma si allunga di giorno in giorno, ma fino a ora non ha prodotto conseguenze concrete. Il segretario della Nato, Jens Stoltenberg, è il leader ad essersi esposto più apertamente affinché venga dato il via libera, e per questo in Italia è stato duramente criticato.

Nelle ultime settimane, alla lista si sono aggiunti i governi di Svezia, Polonia, Finlandia, Lituania, Estonia, Cechia e Paesi Bassi.

Il problema è che nessuno di questi paesi fornisce all’Ucraina armi a lungo raggio capaci di effettuare gli attacchi in profondità che Kiev chiede di essere autorizzata a compiere.

© Riproduzione riservata