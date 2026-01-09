false false

A Kiev si sono udite in serata forti esplosioni in seguito a attacchi russi con droni. Lo riferiscono le autorità locali riprese dai media ucraini.

Il sindaco di Kiev Klitschko ha riferito che un drone si è schiantato nel cortile di un edificio residenziale nel quartiere di Darnytskyi. Un incendio è scoppiato in un edificio non residenziale nel distretto di Dnipro a causa della caduta di detriti di un drone.

Esplosioni sono state udite anche a Leopoli dove è stata diramato l'allarme aereo.

La Russia sta attaccando Kiev con dei droni. Nel quartiere Desnyanskyi, un drone ha colpito il tetto di un edificio residenziale di 18 piani. Alle 23,26 è stato dichiarato l'allerta aerea in città. Alle 23,55, il sindaco di Kiev Klitschko ha riferito che un drone si è schiantato nel cortile di un edificio residenziale nel quartiere di Darnytskyi.

Klitschko ha poi aggiunto che un incendio e' scoppiato in un edificio non residenziale nel distretto di Dnipro a causa della caduta di detriti di un drone. Nel distretto di Pechersk e' scoppiato un incendio in un edificio residenziale di nove piani.

Inoltre, in un altro indirizzo di Pechersk, delle auto stanno bruciando nel cortile di un edificio residenziale.

È di almeno quattro morti e diciannove feriti il bilancio dell'attacco condotto dalla Russia su Kiev. Lo ha reso noto il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko.

«Due persone sono morte nella capitale, altre cinque sono ferite - ha scritto su Telegram -. Tre di loro sono state curate dai medici sul posto, altre due invece sono state trasportate in ospedale». Il bilancio è destinato ad aumetare: complessivamente si contano 4 morti e 19 feriti.

