Il ministero degli Esteri russo risponde alle garanzie di sicurezza per Kiev promesse dalla coalizione dei Volenterosi. Tre persone sono state uccise e sette sono rimaste ferite negli ultimi attacchi a Kherson e Zaporizhzhia

A due giorni dal patto sulle garanzie di sicurezza per Kiev firmato tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la coalizione dei Volenterosi, arriva la prima reazione del Cremlino.

«Il ministero degli Affari esteri russo avverte che il dispiegamento di unità militari, strutture militari, magazzini e altre infrastrutture di paesi occidentali sul territorio ucraino sarà classificato come intervento straniero, rappresentando una minaccia diretta alla sicurezza non solo della Russia, ma anche di altri paesi europei», ha fatto sapere la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. «Tutte queste unità e strutture saranno considerate obiettivi di combattimento legittimi delle Forze Armate russe», ha aggiunto, «questi avvertimenti sono stati ripetutamente espressi ai massimi livelli e rimangono pertinenti».

Il riferimento è alla possibilità che nascano hub militari in territorio ucraino che serviranno per monitorare la pace attraverso unità militari degli stati europei. Sulla questione il governo di Giorgia ha già fatto sapere che non invierà truppe italiane verso Kiev, rompendo con gli altri alleati europei. «Se la Spagna ha inviato truppe di pace in molte altre latitudini geografiche lontane dal nostro Paese, come possiamo non inviare truppe di pace in Ucraina, un paese europeo?», ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez.

«Le nuove dichiarazioni militariste della cosiddetta coalizione dei volenterosi e del regime di Kiev stanno creando un vero e proprio "asse di guerra”», ha aggiunto Zakharova. «I piani dei suoi partecipanti stanno diventando sempre più pericolosi e distruttivi per il futuro del continente europeo e dei suoi abitanti, costretti dai politici occidentali a pagare di tasca propria tali aspirazioni», ha aggiunto.

E mentre le trattative faticano ancora a raggiungere un punto d’incontro per arrivare a una pace duratura tra Russia e Ucraina, la Casa Bianca si appresta ad adottare nuove sanzioni economiche verso Mosca. Lo ha annunciato il senatore repubblicano della Carolina del Sud Lindsey Graham. Il disegno di legge, redatto principalmente da Graham e dal senatore democratico del Connecticut Richard Blumenthal, consente di imporre dazi e sanzioni secondarie ai paesi che acquistano petrolio, gas, uranio e altre esportazioni russe. L’obiettivo della misura è quello di bloccare le fonti di finanziamento di gran parte delle azioni militari russe.

La guerra

Intanto la guerra prosegue sul campo, con l’esercito russo che ha ucciso tre persone e ferito altre sette negli attacchi russi della notte sulle regioni ucraine di Kherson e Zaporizhia. In entrambi i casi si registrano danni ad infrastrutture ed aree residenziali. Anche a Dnipropetrovsk sono state colpite diverse infrastrutture e oltre un milione di persone sono rimaste senza riscaldamento e senza acqua a seguito dei raid russi.

«Non ha alcun senso militare colpire il settore energetico e le infrastrutture, lasciando la popolazione senza elettricità e riscaldamento in pieno inverno. Questa è una guerra della Russia contro il nostro popolo, contro la vita in Ucraina, un tentativo di distruggere l’Ucraina», ha detto Zelensky. «Proprio per questo motivo, il sostegno alla nostra resistenza e tutte le forme di aiuto al nostro Stato devono funzionare al massimo», ha aggiunto, «i colloqui diplomatici non possono essere un pretesto per rallentare la fornitura di sistemi di difesa aerea e di attrezzature che aiutano a proteggere la vita. Stiamo lavorando con i nostri partner affinché la risposta sia adeguata».

