Notte di esplosioni a Kiev. Intorno alle 4 del mattino la Russia ha lanciato un nuovo attacco contro la capitale ucraina colpendola con missili balistici e droni. Secondo Tymur Tkachenko, capo dell'Amministrazione militare della capitale, almeno due persone sono rimaste uccise e nove ferite. Una delle vittime, inizialmente tra i feriti, è deceduta successivamente in ospedale.

Secondo l'Aeronautica Ucraina, nella notte sono stati lanciati nove missili balistici Iskander-M dalle regioni russe di Rostov e Kursk, accompagnati da 62 droni d'attacco e droni esca di tipo Shahed. Le difese aeree ucraine sono riuscite a intercettare 50 droni e quattro missili, ma cinque missili e 12 droni hanno raggiunto i loro obiettivi in almeno quattro aree della capitale.

Focolai d'incendio sono stati segnalati in più punti della riva sinistra del Dnipro, ha riferito Tkachenko, con danni rilevanti nei distretti di Darnytskyi e Desnianskyi, dove squadre di pompieri sono state dispiegate d'urgenza.

Trattative

L’attacco arriva in un momento delicato per le trattative dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha imposto sanzioni nei confronti delle aziende petrolifere più importanti della Russia. Questo ha spinto Cina e India a interrompere l’acquisto di greggio russo scatenando la rabbia del Cremlino. Per ora l’incontro tra Trump e Putin che era previsto a Budapest, in Ungheria, è definitivamente saltato.

Ma il tycoon, nonostante le sanzioni non ha abbandonato l’idea dei negoziati. «Mi piacerebbe che la Cina ci aiutasse con la Russia. Abbiamo imposto sanzioni molto severe alla Russia. Penso che queste sanzioni saranno molto dure, molto forti. Ma mi piacerebbe vedere la Cina aiutarci», ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One in viaggio verso l’Asia.

Da parte europea, invece, si è tenuto in settimana l’incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i Volenterosi. I leader europei hanno ribadito il loro sostegno a Kiev, hanno approvato il 19esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e i leader di Regno Unito e Francia hanno anche fatto sapere di essere disposti a consegnare missili a lungo raggio a Kiev.

Il fronte

I militari ucraini hanno intanto annunciato la riconquista di Torsk nella regione di Donetsk. Lo riferisce su Telegram lo Stato Maggiore delle forze armate. «I gruppi d'assalto hanno sgomberato l'insediamento di Torsk in direzione di Lymansky. Fino a un centinaio di occupanti russi sono stati annientati. Ci sono anche prigionieri», si legge sul canale.

