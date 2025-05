Il presidente Usa Donald Trump partirà venerdì 16 maggio da Abu Dhabi alle 13.45 ora locale in direzione Washington, dove è atteso alle 22.30 ora locale. È quanto emerge dal programma diffuso dalla Casa Bianca, secondo il quale l'Air Force One si fermerà per un'ora e mezza in Gran Bretagna, alla base della Royal Air Force di Mildenhall prima di rientrare. Il presidente aveva lasciato aperta la possibilità di andare in Turchia per le trattative fra Ucraina e Russia.

Da Abu Dhabi giovedì il presidente statunitense ha sostenuto che non ci sarà alcuna svolta sulla guerra in Ucraina fino a quando non incontrerà personalmente Vladimir Putin. "Guardate, non succedera' nulla finche' io e Putin non ci incontreremo. Non sarebbe andato se non ci fossi stato io. E non credo che succedera' nulla. finche' io e lui non ci incontreremo", ha detto a bordo dell'Air Force One.