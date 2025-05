Il Cremlino ha confermato l’assenza del presidente e del ministro degli Esteri Serghei Lavrov e annuncia la delegazione guidata da Vladimir Medinsky. Il presidente Usa non andrà in Turchia giovedì, ma non esclude la sua presenza in caso di progressi nei negoziati

Il quadro dei primi colloqui diretti tra Mosca e Kiev, dopo l’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia, nelle ultime ore si è fatto più complicato. Dopo giorni di incertezza, il presidente russo Vladimir Putin nella tarda serata di mercoledì ha fatto sapere che non sarà a Istanbul per i negoziati, così come Donald Trump, secondo quanto riporta la Cnn. Volodymyr Zelensky, che si è detto pronto a volare a Istanbul in presenza di Putin, incontrerà Recep Tayyip Erdogan ma ad Ankara. Al posto di Putin a Istanbul è giunta una delegazione guidata dal vice presidente Vladimir Medinsky. A capo della delegazione Usa, come ribadito dallo stesso Trump, ci sarà il segretario di stato Marco Rubio, già in Turchia, dove mercoledì ha partecipato a un vertice dei ministri degli Esteri Nato e ha incontrato il collega turco Hakan Fidan. L’obiettivo della diplomazia statunitense e turca è quello di convincere i russi ad accettare un cessate il fuoco di 30 giorni.

Trump potrebbe andare in Turchia venerdì se ci sono progressi

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si trova a Doha in Qatar, ha dichiarato che potrebbe andare venerdì in Turchia se i negoziati tra Russia e Ucraina dovessero procedere. "Sapete, se succedesse qualcosa, andrei venerdì", ha detto Trump, nella seconda tappa del suo tour nei paesi del Golfo. Rubio: «Vogliamo vedere progressi nei colloqui in Turchia» "Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni" nei colloqui sull'Ucraina in Turchia, "ma vogliamo vedere progressi", ha detto il segretario di stato americano, Marco Rubio, a margine della ministeriale Esteri informale della Nato ad Antalaya. Rubio ha ribadito che gli Stati Uniti sono "aperti a essere costruttivi e disponibili in qualsiasi modo possibile per porre fine al conflitto". "Lo ripeto: non esiste una soluzione militare al conflitto tra Russia e Ucraina. Questa guerra non finirà con una soluzione militare, ma diplomatica. E prima si raggiungerà un accordo, meno persone moriranno e minore sarà la distruzione", ha concluso. Kiev deciderà la direzione dei colloqui dopo l'incontro Zelensky-Erdogan Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan ad Ankara e solo allora deciderà quali passi intraprendere nei colloqui di pace con la Russia. Lo ha dichiarato un alto funzionario ucraino. L'annuncio di questa decisione è giunta dopo che i media statali russi hanno riferito che la delegazione di Mosca era atterrata a Istanbul per i colloqui programmati. Il segretario della Nato Rutte si dice «cautamente ottimista» "Dobbiamo vedere cosa accade nei prossimi giorni: sono ancora cautamente ottimista sul fatto che, se anche i russi sono disposti a collaborare e non solo gli ucraini che lo stanno facendo, ci possa essere una svolta nelle prossime ore" per la pace in Ucraina. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, all'arrivo alla riunione informale dei ministri degli Esteri dell'Alleanza ad Antalya. "La palla ora è nel campo della Russia", ha ribadito Rutte. Witkoff e Kellogg parteciperanno a colloqui Istanbul Gli inviati speciali della Casa Bianca, Steve Witkoff e Keith Kellogg, si recheranno nelle prossime ore in Turchia per il vertice russo-ucraino in programma a Istanbul, riferiscono a Reuters fonti ben informate. Lo riporta il Times of Israel. Putin annuncia i nomi della delegazione per i negoziati in Turchia Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato ufficialmente i nomi dei funzionari che rappresenteranno la Russia ai prossimi colloqui con l’Ucraina, in programma a Istanbul. A guidare la delegazione sarà Vladimir Medinsky, consigliere del Cremlino e già protagonista dei precedenti tentativi di dialogo tra le due nazioni nel 2022. Accanto a Medinsky, parteciperanno ai colloqui figure di alto profilo istituzionale e militare: il viceministro degli Esteri Mikhail Galuzin, il capo della Direzione principale dello Stato maggiore delle Forze armate russe Igor Kostyukov, e il viceministro della Difesa Alexander Fomin. Putin ha inoltre incluso una squadra di esperti per il supporto tecnico e politico ai negoziati. Tra questi: Aleksandr Zorin, primo vice capo del Dipartimento Informazioni dello Stato Maggiore; Yelena Podobreyevskaya, vice capo della Direzione Presidenziale per la Politica Statale nell’Area Umanitaria; Aleksej Polishchuk, direttore del Secondo Dipartimento per i Paesi della CSI; e Viktor Shevtsov, vice capo della Direzione per la Cooperazione Militare Internazionale. Secondo il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov, il nuovo round di colloqui tra Mosca e Kiev che inizierà il 15 maggio riprenderà un percorso interrotto nel 2022 su proposta dell’allora primo ministro britannico Boris Johnson. La delegazione russa intende affrontare sia aspetti tecnici che politici, con l’obiettivo di rilanciare un processo negoziale formale. Nei precedenti incontri, tenutisi tra Bielorussia e Turchia, la Russia era stata rappresentata da una formazione simile, guidata anch’essa da Medinsky. Fomin e il parlamentare Leonid Slutsky avevano preso parte, insieme all’ambasciatore russo in Bielorussia Boris Gryzlov. L’11 maggio, Putin ha rilanciato pubblicamente l’invito al governo di Kiev per la ripresa immediata dei negoziati, dichiarandosi disponibile al dialogo diretto e senza condizioni preliminari. Il ministro degli Esteri ucraino Sybiha incontra Rubio Il ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha ha incontrato mercoledì in serata ad Antalya il segretario di Stato Usa Marc Rubio "per coordinare le posizioni durante questa settimana cruciale. - scrive Sybiha su X - Abbiamo discusso in dettaglio la logica dei passi successivi e condiviso i nostri approcci" in vista dei colloqui a Istanbul. "Ho ribadito il forte e costante impegno dell'Ucraina negli sforzi di pace del presidente Trump. È fondamentale che la Russia ricambi i passi costruttivi dell'Ucraina. Finora non lo ha fatto. Mosca deve capire che rifiutare la pace ha un costo", ha scritto Sybiha. Cnn, Trump non parteciperà ai colloqui in Turchia Il presidente Usa Donald Trump non parteciperà ai colloqui in Turchia sulla pace in Ucraina, riferiscono fonti della Casa Bianca alla Cnn. A Sumy il bilancio sale a tre morti dopo l'attacco russo Sale a tre il bilancio dei morti per l'attacco missilistico russo a Sumy. "Tre persone sono morte in seguito al bombardamento russo di un impianto industriale nel territorio della comunità di Sumy. Uno degli uomini è morto sul colpo. Un altro, in condizioni critiche, non è riuscito a raggiungere l'ospedale. La terza vittima è morta in una struttura medica", fanno sapere le autorità locali. Le vittime avevano 36, 29 e 41 anni. Putin e Lavrov non andranno in Turchia per i negoziati Sarà Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura e attuale consigliere del presidente Vladimir Putin, a guidare la delegazione russa ai negoziati diretti con l'Ucraina previsti giovedì 15 maggio a Istanbul. Sarà quindi assente non solo lo stesso Putin ma anche il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, fa sapere il Cremlino. Medinsky ebbe un ruolo di primo piano anche negli ultimi negoziati diretti, nel 2022. Lula ha esortato Putin ad andare ai colloqui di Istanbul Il presidente brasiliano Lula ha invitato il suo omologo russo Vladimir Putin, in una conversazione telefonica, a recarsi in Turchia per i colloqui sul conflitto in Ucraina con Volodymyr Zelensky. Lo ha reso noto la presidenza brasiliana. Luiz Inacio Lula da Silva "ha invitato il presidente russo a partecipare all'incontro di negoziazione tra Russia e Ucraina previsto per giovedì prossimo a Istanbul", ha riferito la presidenza brasiliana in una nota. Washington Post, Zelensky non voleva andare a Istanbul Funzionari statunitensi ed europei hanno convinto Volodymyr Zelensky ad andare ai colloqui in Turchia dopo che martedì sera il presidente si era detto frustrato e ha lasciato intendere che non sarebbe andato né avrebbe mandato i suoi collaboratori. Lo hanno riferito due diplomatici a conoscenza della questione al Washington Post. I funzionari hanno sottolineato l'importanza di inviare almeno una delegazione di collaboratori di alto livello, tra cui il suo capo di gabinetto, Andriy Yermak, e il ministro degli Esteri Andrii Sybiha, ma hanno incontrato ripetute resistenze da parte del leader ucraino. "Zelensky non ne vedeva affatto il motivo", ha dichiarato uno dei diplomatici. L'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, in particolare ha fatto capire agli ucraini che presentarsi ai colloqui diretti con la Russia sarebbe stata una mossa vantaggiosa per tutti: se loro si fossero presentati e la Russia no, Mosca avrebbe fatto una brutta figura e ne avrebbe pagato le conseguenze. Se invece Ucraina e Russia si fossero presentate le due parti avrebbero potuto avvicinarsi a un cessate il fuoco e alla fine della guerra.

