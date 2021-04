Gli Stati Uniti chiedono una sospensione sul vaccino Johnson&Johnson dopo alcuni casi di coagulazione sospetta. Come riporta il New York Times, le agenzie sanitarie federali hanno chiesto uno stop immediato sull'uso del vaccino monodose contro il Covid-19, dopo che sei destinatari negli Stati Uniti hanno presentato rari casi di trombosi nelle due settimane successive all'inoculazione.

Tutti e sei i cittadini statunitensi erano donne tra i 18 e i 48 anni. Una donna è morta e una seconda donna in Nebraska sarebbe ricoverata in condizioni critiche. Stando ai dati, le persone che hanno già ricevuto il vaccino Johnson & Johnson sono quasi sette milioni, mentre i lotti inviati ad altri stati negli ultimi giorni contengono altre nove milioni di dosi. L'arrivo in Italia è stato previsto per il 19 aprile.

Ora, gli scienziati della Food and drug administration e dei Centers for disease control and prevention esamineranno insieme i possibili legami tra il vaccino e il disturbo e determineranno se la Fda debba continuare ad autorizzare l'uso del vaccino per tutti gli adulti o limitare l'autorizzazione. Una riunione d'emergenza del comitato consultivo esterno dei Cdc è stata programmata per domani. Per il momento, però, la portavoce di Fda non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Cosa potrebbe succedere

La mossa potrebbe sostanzialmente complicare gli sforzi di vaccinazione negli Stati Uniti, come nel resto del mondo, in un momento in cui diversi paesi, in particolare in Europa, stanno registrando un aumento dei casi.

Secondo quanto riportato dalla testata americana, i coaguli emersi dopo la somministrazione di Johnson & Johnson potrebbero essere assimilati ai possibili effetti collaterali già visti e analizzati nel caso del vaccino AstraZeneca.

La maggior parte della fornitura di vaccini della nazione proviene da altri due produttori, Pfizer-BioNTech e Moderna, che insieme forniscono più di 23 milioni di dosi a settimana dei loro vaccini a due dosi. Non ci sono stati problemi di sicurezza significativi su nessuno di questi vaccini.

© Riproduzione riservata