Scholz vola a Mosca per incontrare Vladimir Putin, mentre gli Stati Uniti chiedono ai loro cittadini residenti in Bielorussia di lasciare il paese

È il tempo della diplomazia per Russia e Ucraina, anche se la Duma ha chiesto al presidente Putin di riconoscere come russe le repubbliche di Donetsk e Lugansk presenti nel Donbass.

Dopo essere andato in visita a Kiev, il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, è atterrato questa mattina a Mosca per incontrare Vladimir Putin. Scholz, come il presidente francese Emmanuel Macron, ha riufiutato di sottoporsi al test Pcr per il Covid-19 prima di incontrare il presidente russo, ma la sua scelta non influenzerà sul negoziato. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che il presidente russo è disposto a trattare, dopo gli ultimi giorni concitati che facevano presagire un intervento militare russo ai danni dell’Ucraina, anche se l’allerta rimane ancora alta.

«Prima di tutto, il presidente Putin ha sempre chiesto negoziati e diplomazia», ha detto Peskov in un’intervista alla Cnn. «E in realtà, ha avviato la questione delle garanzie di sicurezza per la Federazione russa. E l’Ucraina – ha aggiunto – è solo una parte del problema, è una parte del più grande problema delle garanzie di sicurezza per la Russia e ovviamente il presidente Putin è disposto a negoziare». E un primo gesto che va in questa direzione è il ritiro delle truppe impiegate nelle esercitazioni militari lungo il confine occidentale della Russia. Anche se il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov ha detto che il ritiro era pianificato e non è dovuto all’isteria dell’occidente per una guerra imminente.

I rappresentanti del Cremlino hanno infatti smentito, per ora, che da Mosca è stato pianificato un attacco per il 16 febbraio, voce circolata tra i media nella giornata di ieri. «Non vedo alcun motivo per questo», ha detto Dmitry Polyanskiy, primo vice rappresentante della Russia all’Onu, all’emittente britannica Channel 4. E dal Pentagono dicono che non è ancora chiaro se Putin abbia preso una decisione finale. Nel frattempo, le autorità statunitensi hanno chiesto ai loro cittadini di lasciare la Bielorussia come già accaduto nei giorni scorsi in Ucraina. Il Dipartimento di stato ha detto ai suoi cittadini di lasciare «immediatamente il paese a causa dell'insolito e preoccupante accumulo militare russo lungo il confine bielorusso con l’Ucraina».

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha detto: «Siamo pronti a discutere delle relazioni Nato-Russia, della sicurezza europea, compresa la situazione all'interno e intorno all’Ucraina e la riduzione del rischio, la trasparenza e il controllo degli armamenti. Ma non scenderemo a compromessi sui nostri principi fondamentali. Ogni nazione ha il diritto di scegliere la propria strada».

La diplomazia europea

Kay Nietfeld/dpa via AP

Ieri, 14 febbraio, Scholz è andato a Kiev a incontrare il presidente ucraino Volodomyr Zelensky. Nella conferenza stampa dopo l’incontro, Scholz ha annunciato un sostegno militare ed economico all’Ucraina ma ha escluso, al momento, una sua eventuale entrata all’interno della Nato.

Il 15 febbraio anche la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha chiesto a Mosca di ritirare le truppe lungo il confine: «La situazione è estremamente pericolosa e può degenerare in qualsiasi momento, noi in Europa sappiamo fin troppo bene quanto velocemente può accadere qualcosa del genere».

Anche il primo ministro britannico, Boris Johnson, si è espresso sulla questione. Da una parte «stiamo assistendo all'apertura russa al dialogo» ma «le informazioni di intelligence non sono incoraggianti», ha detto, dopo aver ricevuto la notizia che vicino al confine ucraino in Bielorussa è in costruzione un ospedale da campo russo. Una mossa che può essere interpretato come un segnale di un imminente invasione. Ci sono «segnali contrastanti» ha aggiunto.

«I nostri militari potrebbero essere coinvolti in questa crisi, assieme a contingenti di altre nazioni, per assicurare la protezione delle persone e la custodia dei confini. I militari italiani, anche in altre zone di conflitto, offrono il proprio contributo a nome di un paese che 'ripudia la guerra» ha detto a LaPresse monsignor Santo Marcianò, vescovo ordinario militare per l’Italia, chiedendo un’apertura al dialogo.

© Riproduzione riservata