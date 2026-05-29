Un drone Geran 2 ha volato nello spazio aereo per 4 minuti prima di schiantarsi contro un edificio residenziale a Galati. Ferma la condanna dei leader Ue. Rutte: «La Nato è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato»

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Alta tensione tra la Russia e i paesi europei dopo che nella notte un drone Geran 2 di Mosca ha colpito un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania. L’esplosione e l’incendio causato hanno ferito due persone.

«La natura senza precedenti dell’evento richiede una risposta ferma, coordinata e adeguata, a livello nazionale, alleato e internazionale. Dichiaro, con la massima fermezza, che la piena responsabilità di questo incidente ricade sulla Federazione Russa», ha fatto sapere il presidente Nicusor Dan che ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa.

«Quanto accaduto oggi a Galati è la diretta conseguenza della guerra di aggressione scatenata dalla Russia contro l'Ucraina, del modo irresponsabile e indiscriminato con cui Mosca utilizza questi sistemi d'arma nelle immediate vicinanze dei confini della Nato, nonché del sistematico disprezzo del diritto internazionale», ha aggiunto.

Il drone

Il ministero della Difesa romeno ha fatto sapere che la situazione è sotto controllo. Il generale Gheorghe Maxim ha spiegato che le forze armate romene stanno monitorando e sono pronte a intervenire quando necessario. Secondo il ministero, durante un attacco contro infrastrutture portuali ucraine sul Danubio sono state attivate le procedure di sicurezza previste, compreso il decollo di due caccia F-16 dalla base aerea di Fetesti e di un elicottero Iar 330 Puma Socat. Secondo il ministro abbattere un drone di piccole dimensioni, come il Geran 2, è complicato quando vola a bassa quota e vicino a zone abitate. E non ci sarebbero state condizioni sicure per neutralizzare la drone senza mettere in pericolo la popolazione civile.

La ministra degli Esteri romena, Oana Toiu, ha convocato l’ambasciatore russo in segno di protesta. «La sicurezza della Romania è la nostra priorità assoluta. Abbiamo la conferma del ministero della Difesa che il drone precipitato su un edificio residenziale a Galati era di origine russa», ha detto annunciando ripercussioni sulle relazioni diplomatiche tra i due paesi.

La reazione internazionale

Ferma la condanna di tutti i leader europei. L’episodio «rappresenta una pericolosa e irresponsabile escalation che non può essere tollerata», ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto. «Di fronte a queste minacce, la coesione della Nato resta incrollabile: la sicurezza di un membro dell'Alleanza e dell'Unione Europea è la sicurezza di tutti noi». Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha assicurato «l’assoluta solidarietà» dell'Alleanza e ha ribadito che la Nato è «pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato».

Per la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, la Russia «ha oltrepassato un’altra linea rossa».

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