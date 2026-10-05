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Se il figliol prodigo di Jair Bolsonaro, Flavio, si giocherà al ballottaggio le prossime elezioni in Brasile partendo da favorito contro Luiz Inácio Lula da Silva, ci sono altri membri della famiglia che possono già contare su un posto sicuro dopo aver vinto le elezioni legislative.

Si tratta della moglie Michelle, i figli Carlos e Jair Renan e il fratello Renato. Il bilancio per la famiglia dell'ex capo di Stato è, al momento, di quattro vittorie confermate su sette candidati che hanno corso per incarichi legislativi nazionali e regionali, tutti sotto le insegne del Partito Liberale (Pl).

Michelle Bolsonaro, moglie dell’ex presidente, si è assicurata il seggio al Senato in rappresentanza del Distretto Federale di Brasilia con il 29 per cento dei voti. Sempre al Senato è stato eletto il figlio di Jair, Carlos Bolsonaro, che ha vinto con il 25 per cento dei voti nello stato di Santa Catarina, uno dei grandi bastioni del bolsonarismo. Eletto anche Renato Bolsonaro, fratello dell’ex presidente, che ha ottenuto un seggio come deputato di San Paolo, mentre Jair Renan, figlio minore dell’ex presidente e consigliere comunale a Balneário Camboriú dal 2024, rappresenterà Santa Catarina, anch’egli alla Camera dei Deputati.

Non hanno vinto invece Rogéria Bolsonaro, ex moglie di Jair, che si era candida per un seggio alla Camera dei Deputati dello stato di Rio de Janeiro e Marcelo, cugino di Jair, candidato all’assemblea di Rio. Incerto il futuro di Valéria, moglie di un cugino di secondo grado della famiglia Bolsonaro, che deve aspettare la fine dei calcoli per capire se sarà eletta all’assemblea di Rio.

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