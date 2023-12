Per la Corte Suprema del Michigan l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrà prendere parte alle primarie dei Repubblicani, nonostante il suo coinvolgimento nell’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. La decisione arriva pochi giorni dopo una sentenza opposta, del 19 dicembre, della Corte suprema del Colorado, secondo cui Trump dovrebbe essere escluso dalle primarie repubblicane del 2024 proprio per il ruolo avuto nell’attacco.

La causa era stata intentata dall’organizzazione Free Speech For People per conto di un gruppo di elettori, scrive la Cnn. A sostegno del ricorso, la terza sezione del 14esimo emendamento che espelle da cariche federali chi «si sia impegnato in un’insurrezione o in una ribellione» contro la Costituzione, dopo aver prestato giuramento sulla stessa.

Il giudice di grado inferiore della Court of Claims del Michigan, che aveva esaminato il caso lo scorso novembre, si era espresso a favore dell’ex presidente – per la sua ammissibilità al voto – perché aveva ritenuto la questione relativa al 14esimo emendamento una questione politica, «non di competenza dei tribunali», riferisce il New York Times.

La Cnn sottolinea la criticità di portare questi casi davanti alla Corte Suprema statunitense visti i tempi stretti per le primarie, in partenza già all’inizio del 2024. C’è infatti poco tempo: la scadenza per il voto alle primarie è ravvicinata. Il 13 gennaio è la data limite per l’invio delle schede primarie agli elettori militari e stranieri, mentre le primarie presidenziali del Michigan si terranno il 27 febbraio.

I gradi di giudizio in Michigan

La decisione del giudice della Court of Claims del Michigan era di tipo procedurale: non avendo la competenza per controllare l’ammissibilità di un candidato alle primarie presidenziali, aveva chiesto l’archiviazione nelle prime fasi del processo. Sentenza che è stata poi confermata dalla corte d’appello. Non è dunque stata valutata la natura dell’assalto al Congresso del 2021 né il coinvolgimento di Trump.

La disposizione presente nel 14esimo emendamento è stata applicata solo due volte dal 1919.

