Un convoglio di almeno 400 mezzi con a bordo – secondo il Cogat – «cibo, attrezzature mediche, forniture per rifugi, oltre a carburante per operazioni essenziali e gas per cucinare» dovrebbe entrare oggi. Al Jazeera, bulldozer e scavatrici hanno iniziato a rimuovere le macerie a Gaza City

Dall’inizio del cessate il fuoco, stabilito con l’accordo di venti punti annunciato da Donald Trump e firmato da Israele e Hamas, circa 500mila persone sfollate sono tornate nel nord della Striscia. Un convoglio di almeno 400 camion con a bordo aiuti umanitari è diretto al valico di Kerem Shalom e da lì a Gaza. Secondo quanto riferito dal Cogat alla Cnn, anche sabato alcuni camion sono entrati nella Striscia. A bordo, ha fatto sapere il Cogat, «cibo, attrezzature mediche, forniture per rifugi, oltre a carburante per operazioni essenziali e gas per cucinare». L’accordo firmato ha riassegnato la competenza degli aiuti alle Nazioni Unite, mettendo fine – per ora – alla gestione della controversa Gaza Humanitarian Foundation (Ghf).

Lunedì mattina è atteso il rilascio dei primi ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas, mentre nel pomeriggio a Sharm el Sheik è previsto il vertice internazionale intitolato “Summit per la pace” presieduto dal presidente egiziano al Sisi e dallo statunitense Trump, alla presenza di oltre venti paesi.

Hamas, non parteciperemo a futuro governo Gaza Hamas non parteciperà al governo di Gaza del dopoguerra. Lo ha riferito una fonte vicina al team negoziale del gruppo. "Per Hamas, il governo della Striscia di Gaza è una questione chiusa", ha detto. "Hamas non parteciperà affatto alla fase di transizione, il che significa che ha rinunciato al controllo della Striscia, ma rimane una parte fondamentale del tessuto palestinese", ha spiegato. Nei siti di distribuzione della Ghf trovate munizioni dell'Idf La Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) ha chiuso temporaneamente i suoi siti di distribuzione degli aiuti nella zona di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce il Times of Israel. I media locali hanno diffuso le immagini di una struttura Ghf abbandonata nella zona del corridoio di Netzarim, nel centro di Gaza, venerdì quando si sono ritirati i soldati israeliani. Secondo quanto riferito dal corrispondente di al Jazeera che lo ha visitato, nel sito di Netzarim sono stati trovati bossoli di munizioni dell'Idf usate contro i palestinesi in coda per gli aiuti. "Possiamo vedere i resti dei proiettili che sono stati sparati contro le persone che cercavano di raggiungere il sito", ha raccontato. In base all'accodo di Sharm el Sheikh, la distribuzione di aiuti tornerà nelle mani delle Nazioni Unite e della Mezzaluna Rossa. Mondo Aiuti nella Striscia, stop alla Gaza humanitarian foundation: l’incarico torna all’Onu Katz all'Idf: "Distruggete tutti i tunnel di Hamas a Gaza" Obiettivo primario dell'accordo di Sharm el Sheikh è la distruzione di tutti i tunnel di Hamas a Gaza e l'Idf dovrà conseguirlo. L'ordine è partito dal ministro della Difesa, Israel Katz. "La grande sfida per Israele dopo il ritorno degli ostaggi sarà la distruzione di tutti i tunnel terroristici di Hamas a Gaza, direttamente per mano dell'Idf e attraverso il meccanismo internazionale che sarà istituito sotto la guida e la supervisione degli Stati Uniti", ha scritto Katz su X. "Questo è il senso principale dell'attuazione del principio concordato di smilitarizzazione di Gaza e disarmo di Hamas. Ho dato istruzioni alle Idf di prepararsi a portare a termine la missione", ha spiegato. Al Jazeera, bulldozer iniziano a rimuovere macerie a Gaza City Bulldozer e scavatrici hanno iniziato in queste ore a rimuovere le macerie a Gaza City, mentre continua il ritorno dei civili palestinesi alla città distrutta da due anni di bombardamenti. Lo scrive Al Jazeera, che mostra le macchine in azione in un video. Lunedì il vertice di Sharm el Sheik presieduto da Trump e al Sisi Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e l'omologo americano Donald Trump copresiederanno lunedì pomeriggio un vertice internazionale intitolato "Summit per la pace di Sharm El-Sheikh", a cui parteciperanno oltre 20 paesi. Lo ha annunciato la presidenza egiziana. "Il vertice mira a porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza, a rafforzare gli sforzi per portare pace e stabilità in Medio Oriente e a inaugurare una nuova fase di sicurezza e stabilità regionale - recita la nota - questo vertice si inserisce nella visione del presidente americano Trump di raggiungere la pace nella regione e nei suoi incessanti sforzi per porre fine ai conflitti in tutto il mondo". Secondo quanto precisato da un funzionario della Casa Bianca ai media Usa, i paesi che parteciperanno sono: Italia, Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Canada, Giappone, India, Arabia Saudita, Qatar, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Bahrein, Pakistan, Indonesia, Azerbaigian, Armenia, Ungheria, Grecia, Cipro. Sarà presente anche il Segretario generale dell'Onu, António Guterres, secondo quanto annunciato dal suo ufficio. Il vertice si tiene dopo l'entrata in vigore dell'accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito dal quotidiano israeliano Maariv, al vertice non parteciperanno né Israele né Hamas. Media, camion con aiuti attraversano valico per Gaza Diversi camion con gli aiuti per la popolazione di Gaza hanno iniziato oggi ad attraversare il valico di Kerem Shalom, al confine meridionale con l'Egitto, per entrare nella Striscia. Lo riferisce la televisione al Araby. Il Coordinamento israeliano delle attività governative nei territori (Cogat) ha detto alla Cnn che tir con generi di prima necessità sono entrati già sabato, senza però fornire dettagli sul numero dei convogli. In base all'accordo raggiunto con Hamas a Sharm el Sheikh, dovrebbero arrivare a Gaza 600 tir al giorno. Tre membri della delegazione del Qatar sono morti in un incidente a Sharm Tre membri della delegazione qatariota in Egitto per la cerimonia di firma del piano per Gaza sono morti in un incidente stradale sulla strada per Sharm el Sheikh. Lo ha confermato l'ambasciata del Qatar al Cairo. I tre funzionari dell'ufficio dell'emiro del Qatar erano in auto con due colleghi rimasti feriti. Il coordinatore per gli affari degli ostaggi alle famiglie: "Liberi lunedì" Inizierà domani mattina la restituzione degli ostaggi israeliani, sulla base dell'accordo di Sharm el Sheikh. Lo ha confermato il coordinatore per gli affari degli ostaggi, Gal Hirsch, in un messaggio alle famiglie. "Sono stati completati i preparativi per il rimpatrio degli ostaggi vivi nella Striscia di Gaza, nel campo di Reim, negli ospedali e, in generale, nelle strutture governative", dice Hirsch parlando dei 20 rapiti che si ritiene siano ancora in vita. Per quanto riguarda i morti, circa 28, sono stati completati anche i preparativi per il rimpatrio delle salme che saranno trasferite "in modo rispettoso" all'istituto di Medicina legale per l'identificazione dei resti. Non è detto però che tutti i corpi possano essere localizzati immediatamente. "Chiediamo, speriamo e lavoriamo affinché Hamas, con l'assistenza della forza internazionale, faccia il massimo sforzo per restituire tutti gli ostaggi morti", spiega. Hamas, pronto a iniziare a liberare gli ostaggi lunedì Hamas ha annunciato che inizierà a liberare gli ostaggi israeliani a Gaza a partire da lunedì mattina, come previsto, poco prima di un "vertice per la pace" in Egitto che riunirà i leader di una ventina di paesi intorno ai presidenti Usa Donald Trump ed egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Il piano annunciato prevede la liberazione da parte di Hamas, entro lunedì alle 9 dei 48 ostaggi rimanenti, vivi o morti, rapiti in Israele durante l'attacco del 7 ottobre 2023. In cambio, Israele deve liberare 250 "detenuti per motivi di sicurezza", tra cui molti condannati per attentati mortali anti-israeliani, e 1.700 palestinesi arrestati nella Striscia di Gaza dall'ottobre 2023.

