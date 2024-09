L'Idf ha detto che circa 20 razzi sono stati lanciati dal Libano verso l'area di Safed, nel nord d'Israele. La maggior parte sono stati intercettati e altri sono caduti in aree aperte. Hezbollah ha rivendicato l'attacco in risposta a quello israeliano a Kafr Joz. Hezbollah ieri ha invitato gli abitanti dei villaggi nel sud del Libano a lasciare la zona per timore di operazioni militari israeliane. In un attacco dell'Idf, nel frattempo, è stato ucciso un bambino, figlio di un combattente di Hezbollah mentre si trovavano nella propria abitazione.