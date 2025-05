«Sono felice di annunciare che Edan Alexander, cittadino americano tenuto in ostaggio da ottobre 2023, tornerà a casa dalla sua famiglia», aveva annunciato Trump su Truth. La liberazione, dopo 584 giorni di prigionia, avviene durante la visita del presidente Usa in Medio Oriente, ma per il premier israeliano non porterà a un cessate il fuoco

Il rilascio dell’ostaggio Edan Alexander, con doppia cittadinanza israeliana e statunitense, potrebbe avvenire nella seconda metà della giornata, nel pomeriggio o lunedì in serata, ha rivelato una fonte al Times of Israel. Secondo invece Channel 12, in base a quanto pubblicato sul quotidiano saudita Al-Sharq Al-Awsat, una fonte di Hamas ha riferito che la liberazione potrebbe avvenire a mezzogiorno. Alexander è prigioniero nella Striscia di Gaza da 584 giorni ed è l’unico rapito statunitense ancora in vita. Gli ostaggi vivi sarebbero in tutto 21.

La conferma sul giorno del rilascio è arrivata da Abu Obeida, portavoce militare delle Brigate Al Qassam, braccio armato di Hamas, in una dichiarazione diffusa da Al Jazeera.

La liberazione era stata annunciata dal presidente Usa Donald Trump sul suo social Truth nella serata di domenica: «Sono felice di annunciare che Edan Alexander, cittadino americano tenuto in ostaggio da ottobre 2023, tornerà a casa dalla sua famiglia», ha scritto Trump, aggiungendo di essere «grato a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa notizia monumentale».

Per il presidente si tratta di «un passo compiuto in buona fede» verso gli Stati Uniti e Qatar ed Egitto, paesi che hanno assunto il ruolo di mediatori nei negoziati per la fine della guerra a Gaza, «per porre fine a questa guerra brutale e riportare tutti gli ostaggi vivi e i resti ai loro cari».

L’inviato speciale dell’amministrazione statunitense, Steve Witkoff, ha poi fatto sapere – riporta Ynet – che gli Usa stanno valutando la possibilità di portare l’ostaggio liberato in Qatar, con la sua famiglia, per un incontro con il presidente Trump.

Trump in Medio Oriente

Il rilascio avviene nei giorni in cui Donald Trump è in visita in Medio Oriente. Hamas aveva annunciato domenica che avrebbe liberato Alexander come gesto di buona volontà nei confronti dell’amministrazione statunitense. Il gruppo palestinese si attende che si dia corso agli accordi raggiunti con i rappresentanti Usa sulla «riapertura dei valichi, il flusso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e i progressi verso un cessate il fuoco», ha detto una fonte al quotidiano saudita Asharq Al-Awsat.

Tuttavia, l’ufficio del primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che il rilascio di Alexander non porterà a un cessate il fuoco nella Striscia né al rilascio dei prigionieri palestinesi. Al contrario, ha ribadito che i negoziati per un possibile accordo che garantisca il rilascio di tutti gli ostaggi a Gaza saranno condotti «sotto il fuoco nemico» e che il suo paese sta preparando «un’intensificazione dei combattimenti».

Per la liberazione, Hamas ha chiesto agli inviati Usa di assicurare uno «stop a tutte le operazioni militari israeliane per creare un corridoio sicuro» per il suo trasferimento alla Croce Rossa. Un corridoio per il rilascio sarà garantito da Tel Aviv, ha spiegato l’ufficio di Netanyahu, ma non un cessate il fuoco.

Intanto, l’Idf avrebbe iniziato i preparativi, secondo i media israeliani, a ricevere Alexander entro la giornata di oggi. Hamas non terrà alcuna cerimonia, a differenza dei rilasci precedenti, e dopo la consegna l’ostaggio sarà portato inizialmente nella base militare Re’im. Questa viene generalmente utilizzata per un primo controllo degli rapiti liberati e, talvolta, per il ricongiungimento con le loro famiglie prima di essere trasportati in un ospedale israeliano.

Raid israeliani

Lunedì all’alba due attacchi israeliani contro la scuola di Fatima Bint Asad, nel nord di Jabalia, città settentrionale della Striscia, hanno ucciso almeno 17 persone. Lo riferisce Al Jazeera, secondo cui le ambulanze hanno trasportato i feriti e i cadaveri all’ospedale indonesiano e all’ospedale Al Shifa.

