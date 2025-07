Non è ancora chiaro se sia pervenuta alle autorità tedesche la richiesta di estradizione della Corte dell’Aia, per il momento al Hisri si trova in stato di fermo. Già nel rapporto del 2021 del Panel of Experts delle Nazioni unite il capo milizia veniva accusato di essere coinvolto in reati gravi come torture, abusi sessuali e detenzioni arbitrarie. Il tutto sarebbe avvenuto nel carcere di Mitiga che è sotto il controllo di Rada

Khaled al Hisri, noto a tutti in Libia come Al Buti, è stato arrestato dalle autorità tedesche in Germania. A darne notizia è il quotidiano Avvenire. Su di lui pende un mandato della Corte penale internazionale per gravi crimini umanitari commessi nel paese nord africano. Al Hisri è uno dei vertici della milizia Rada, insieme al generale arrestato e poi liberato dall’Italia, Osama Njeem Almasri, che controlla l’aeroporto di Mitiga e i centri di detenzione dei migranti.

Non è ancora chiaro se sia pervenuta alle autorità tedesche la richiesta di estradizione della Corte dell’Aia – scrive il quotidiano – per il momento al Hisri si trova in stato di fermo.

Nel caso in cui venisse inviato in Olanda per essere processato le indagini potrebbero far luce anche sui rapporti tra i governi europei e le autorità libiche nella gestione dei flussi migratori e dei finanziamenti che da Bruxelles vanno a Tripoli.

Le accuse

Già nel rapporto del 2021 del Panel of Experts delle Nazioni unite il capo milizia veniva accusato di essere coinvolto in reati gravi come torture, abusi sessuali e detenzioni arbitrarie. Il tutto sarebbe avvenuto nel carcere di Mitiga che è sotto il controllo di Rada.

«La notizia dell’arresto avvenuto in Germania di Khaled al Hishri», fa sapere Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans, conferma alcune cose importanti. Innanzitutto che, se c’è la volontà di trovare e consegnare alla giustizia i responsabili di gravissimi crimini contro l’umanità commessi in Libia, è possibile farlo. In secondo luogo che la milizia Rada, di cui Al Hisri è uno dei capi riconosciuti insieme a Osama Almasri e Abdoul Raouf Kara, e che è uno degli attori utilizzati dall’Italia e dall’Unione Europea per il “contenimento delle partenze di migranti”, è una banda criminale individuata come tale dalla giustizia internazionale».

E ancora, secondo Casarini, «questo arresto ci dice che finalmente un processo potrà essere incardinato e aperto davanti alla Corte dell’Aja, permettendo una ricostruzione dei fatti avvenuti in Libia dal 2011 a oggi, a partire dalle indicibili violenze commesse contro donne, uomini e bambini migranti, e da tutti i traffici collegati». Infine, il fondatore di Mediterranea sottolinea l’esigenza che è «il momento per mettere in discussione le politiche migratorie italiane, a partire dal Memorandum del 2017, ed europee, che proprio sulla collaborazione con questi criminali si sono fondate e continuano a esercitarsi».

