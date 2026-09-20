La coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita ha annunciato sabato sera di aver intercettato un missile lanciato dagli Houthi dello Yemen verso Riad, attaccata per la prima volta dalla ripresa delle ostilità tra il regno e i combattenti filo-iraniani.

Negli ultimi giorni l’Arabia Saudita è stata bersaglio di attacchi sempre più frequenti degli Houthi, che controllano gran parte del vicino Yemen e combattono contro le forze governative yemenite, sostenute dalla coalizione guidata da Riad.

Forti esplosioni sono state udite nella capitale saudita durante la notte, dopo i messaggi di allerta inviati dalle autorità agli abitanti, secondo i giornalisti dell’Afp. Diverse ore dopo, alcuni residenti hanno riferito all’agenzia di aver sentito una nuova serie di esplosioni. «Abbiamo visto fumo nero e fiamme verso l’aeroporto», ha raccontato uno di loro. «Ho sentito l’allarme, poi le mie finestre hanno tremato», ha testimoniato un altro abitante di 27 anni del nord della capitale, che ha chiesto di rimanere anonimo.

Immagini diffuse online e verificate dall’Afp mostrano una colonna di fumo nero alzarsi sopra gli edifici dell’aeroporto. Nel pomeriggio i vigili del fuoco hanno spento un incendio divampato in un serbatoio di carburante con il logo del gigante petrolifero saudita Aramco nei pressi dell’aeroporto, secondo un giornalista dell’Afp.

In serata, un portavoce della coalizione guidata dall’Arabia Saudita ha dichiarato su X che un missile lanciato durante la notte dai combattenti verso Riad era stato intercettato e distrutto.