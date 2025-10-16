false false

Mentre si lavora alla riapertura del valico di Rafah, l’America dà un avvertimento ad Hamas: “Disarmate o torna Israele”. Hamas però rassicura e dice che intende restituire a Israele i corpi degli ostaggi deceduti, come concordato nell'accordo su Gaza. "Continuano a dirci che intendono rispettare l'accordo", hanno fatto sapere gli Usa.

"C'è stata molta delusione e indignazione quando sono stati restituiti solo quattro corpi, mentre avrebbero potuto semplicemente dire 'stiamo procedendo' nella restituzione dei corpi", hanno continuato. Su alcune delle salme consegnate trovati segni di tortura.

Usa: "I palestinesi non lasceranno la Striscia" Nessun esodo da Gaza, i palestinesi non saranno costretti ad abbandonare la Striscia durante la ricostruzione: lo ha assicurato un alto consigliere del presidente Usa, Donald Trump, citato dal Times of Israel, sottolineando che il piano che ha portato al cessate il fuoco prevede che gli abitanti vengano incoraggiati a restare.

Trump a febbraio aveva ipotizzato un trasferimento in massa della popolazione di Gaza ma dopo le proteste della comunità internazionale l'idea è stata accantonata. Israele conferma l'identità di due ostaggi Israele ha confermato che sono di Inbar Haiman e del sergente maggiore Muhammad el-Atrash i resti dei due ostaggi consegnati da Hamas nell'ambito dell'accprdo sul cessate il fuoco. Le bare contenenti le salme della donna e dell'uomo erano state portate nella notte dalla Croce Rossa che le ha prelevate nella Striscia di Gaza.

