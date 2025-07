Il dramma umanitario nella Striscia peggiora di giorno in giorno. Il Pam: «Un terzo dei residenti non mangia per giorni interi». Morti tre neonati in 24 ore: sono 124 i palestinesi deceduti per malnutrizione, di cui almeno 84 bambini. Starmer: «Pronti a lanciare aiuti per via aerea». L’Onu: «Soluzione costosa e inefficiente»

Mentre nella Striscia di Gaza la situazione alimentare e umanitaria si fa sempre più drammatica, con il Programma alimentare dell’Onu che ha certificato che un terzo dei residenti della Striscia non mangia per giorni interi, secondo fonti militari riportate dai media israeliani l’Idf ha distrutto decine di migliaia di aiuti umanitari, tra cui ingenti quantità di cibo, che si sono deteriorati e sono scaduti dopo essere rimasti in attesa per molte settimane sul lato palestinese del valico di Kerem Shalom.

Emirati Arabi, Giordania e Gran Bretagna si sono detti pronti ad avviare forniture di aiuti umanitari per via aerea. Le autorità israeliane, pur continuando a sostenere che, sebbene la situazione umanitaria a Gaza sia difficile, non c'è una carestia diffusa, si sono dette disponibili a consentire gli aiuti per via aerea. Ma secondo l’Onu e l’Unrwa si tratta di una modalità «costosa e inefficiente» per far arrivare aiuti nella zona. Le Nazioni Unite hanno definito questa possibile mossa come una «distrazione dall'inazione» del governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu.

Intanto prosegue il dibattito, dopo le parole del presidente francese Emmanuel Macron poi sbeffeggiate da Donald Trump («La sua dichiarazione non cambierà nulla»), sul riconoscimento dello stato di Palestina. Secondo il premier britannico Keir Starmer ha detto che il riconoscimento «deve essere parte di un piano più ampio che alla fine si traduca in una soluzione a due Stati e in una sicurezza duratura per palestinesi e israeliani». La premier italiana Giorgia Meloni, riporta Repubblica, sebbene si dica «favorevolissima», crede che sarebbe «controproducente» riconoscere adesso lo stato di Palestina «senza che ci sia uno Stato della Palestina», perché sarebbe qualcosa che vale «solo sulla carta» e farebbe «sembrare risolto il problema quando non lo è».

Unrwa: "Lanci di aiuti su Gaza inefficienti, sono distrazione" Anche il direttore dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha criticato l'uso dei lanci aerei per consegnare aiuti umanitari a Gaza, definendoli "inefficienti" e una "distrazione" dall'affrontare le cause profonde della crisi. "I lanci aerei non invertiranno la crescente carestia", ha dichiarato il commissario generale Philippe Lazzarini, citato dal Guardian. "Sono costosi, inefficienti e possono persino uccidere civili affamati. Sono una distrazione e un'arma di copertura". "Una fame provocata dall'uomo può essere affrontata solo con la volontà politica. Togliere l'assedio, aprire i cancelli e garantire spostamenti sicuri e un accesso dignitoso alle persone bisognose. Trasportare gli aiuti è molto più facile, più efficace, più veloce, più economico e più sicuro. È più dignitoso per la popolazione di Gaza", ha sottolineato. I suoi commenti giungono mentre il Regno Unito intensifica il suo coinvolgimento negli sforzi internazionali per la distribuzione di aiuti via aerea. Gaza, funzionari di Israele al Nyt: "Nessuna prova che Hamas rubasse aiuti Onu" Non ci sarebbe nessuna prova che il movimento islamista palestinese Hamas rubasse in maniera ripetuta gli aiuti umanitari delle Nazioni Unite diretti nella Striscia di Gaza. Lo rende noto il New York Times, citando funzionari militari israeliani e altre fonti israeliane, tutti in forma anonima. Le fonti hanno riferito che "anche se Hamas ha rubato a volte da organizzazioni più piccole che donavano aiuti" ma non erano presenti sul campo per supervisionare la distribuzione, "non ci sono prove che Hamas rubasse in maniera regolare dall'Onu". Le Nazioni Unite erano il "fornitore maggiore degli aiuti", hanno spiegato le fonti. Il sistema di distribuzione di aiuti dell'Onu, hanno riferito i funzionari, "era efficace" nel fornire cibo alla popolazione di Gaza. Per molto tempo Israele ha bloccato l'ingresso degli aiuti Onu affermando che Hamas li rubasse per usarli allo scopo di controllare la popolazione, fino a instaurare un nuovo sistema gestito da un'impresa privata statunitense (la Gaza Humanitarian Foundation, Ghf). Tuttavia, riferiscono le fonti al "Nyt", il sistema precedente era "affidabile e meno vulnerabile alle interferenze di Hamas" soprattutto perché l'Onu gestiva l'intero processo e distribuiva gli aiuti direttamente all'interno di Gaza. Le stesse fonti hanno riferito che dopo aver appurato che non ci fossero furti sistematici da parte di Hamas, i membri dell'esercito si sono riuniti a metà marzo con il consigliere militare del governo di Benjamin Netanyahu per discutere del nuovo sistema di distribuzione aiuti. Nel corso della riunione, i militari avrebbero espresso preoccupazione per il fatto di affidare alla sola Gaza Humanitarian Foundation la distribuzione degli aiuti e avrebbero presentato un piano per espandere il ruolo dell'Onu nelle parti di Gaza non coperte dall'impresa privata. Inoltre, avrebbero suggerito di autorizzare l'Onu a distribuire tipi di aiuti non compresi in quelli della fondazione privata, come il materiale medico. Tuttavia, il governo ha rifiutato questo piano. A maggio, il governo ha infine autorizzato gli aiuti Onu a entrare e a operare accanto a quelli della Ghf. Wafa: morto un altro neonato a Gaza, 3 in 24 ore Un neonato, Hud Arafat, è morto stamattina a Gaza a causa di grave malnutrizione e mancanza di latte artificiale: lo affermano fonti mediche, citate da Wafa. Con la morte del piccolo sale a tre il numero dei bambini morti di fame e malnutrizione nelle ultime 24 ore, portando il bilancio totale delle vittime di fame a Gaza a 124. Fonti mediche hanno affermato che 84 bambini sono tra le vittime della mancanza di cibo nella Striscia, riporta Wafa. Israele: colpiti 100 "obiettivi terroristici" nell'ultima giornata Nel corso dell'ultima giornata, l'Aeronautica militare israeliana (Iaf) ha colpito oltre 100 "obiettivi terroristici" in tutta la Striscia di Gaza. Lo rendono noto le Forze di difesa israeliane in una nota su Telegram. Tra gli obiettivi colpiti, prosegue la nota, "cellule terroristiche, tunnel da combattimento, infrastrutture militari, postazioni di lancio di missili anticarro e depositi di armi". Protesta davanti all'Onu per Gaza che muore di fame: "Inaccettabile" Centinaia di manifestanti hanno manifestato davanti alla sede delle Nazioni Unite a New York per Gaza dopo gli appelli delle organizzazioni umanitarie che hanno messo in guardia contro l'aumento dei morti per fame, in particolare tra i bambini, nella Striscia di Gaza devastata dalla guerra. "Stiamo vedendo bambini piccoli, neonati morire di fame a causa di questo assedio, a causa di questo genocidio che va avanti ormai da quasi due anni. È inaccettabile, il mondo si sta lentamente svegliando, il resto del mondo deve svegliarsi.", dice un manifestante, il rabbino David Feldman. Onu: aiuti a Gaza per via aerea costosi e inefficienti Sebbene il lancio di aiuti per via aerea sulla Striscia di Gaza possa essere utile, le Nazioni Unite affermano che i lanci aerei "sono il modo più costoso e inefficiente" per far arrivare gli aiuti nella zona, definendo la mossa una "distrazione dall'inazione" del governo israeliano. Lo riporta la Bbc riferendo dell'apertura di Israele a questa modalità di aiuto umanitario. Mentre gli allarmi sulla carestia a Gaza si intensificano, anche il Programma Alimentare Mondiale (WFP) delle Nazioni Unite afferma che la crisi alimentare ha raggiunto "nuovi e sorprendenti livelli di disperazione", con quasi un terzo degli abitanti di Gaza "che non mangia da giorni". Secondo l'Onu, questo metodo di distribuzione degli aiuti ha una portata molto più limitata, e al contempo comporta costi maggiori, portando molte organizzazioni internazionali a sostenere che potenziare altri meccanismi più tradizionali sarebbe un modo più efficace per affrontare la crisi umanitaria. Mondo Gaza, Israele prova a placare lo sdegno: «Nessuna carestia, ma sì al lancio di cibo» Media: una neonata morta di malnutrizione a Gaza Una neonata è morta venerdì di malnutrizione nella Striscia di Gaza, riporta Al Jazeera, mentre la madre cercava di portarla in un ospedale nel sud di Gaza, scrive la Cnn. La piccola aveva sei mesi ed era affetta da grave malnutrizione: è morta tra le braccia della madre. Si tratta di Zainab Abu Halib, la cui famiglia ha raccontato all'emittente di averla vista morire lentamente ogni giorno, a causa della mancanza di cibo e di cure mediche. Il suo decesso porta a 123 il numero dei palestinesi morti a causa di malnutrizione a Gaza, di cui almeno 84 bambini e neonati. "Ho dovuto camminare per più di 30 minuti perché non ci sono mezzi di trasporto... La strada sterrata era lunghissima, faceva caldissimo, ma ho continuato a camminare anche se avevo fame e non avevo acqua. All'improvviso ho sentito che aveva smesso di muoversi e di respirare; il suo corpo era diventato più pesante. Non so più cosa dire. Quanti bambini innocenti come Zeinab devono morire di fame perché il mondo si svegli?", ha detto la madre alla Cnn. Il dottor Munir al-Boursh, direttore generale del Ministero della Sanità, ha affermato su X che Zeinab "è morta per le complicazioni di una grave malnutrizione. Oltre 260.000 bambini sotto i cinque anni a Gaza soffrono di malnutrizione". Media: "Attacchi israeliani a Gaza, 25 morti dall'alba" Almeno 25 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane a Gaza dall'alba di oggi, tra cui 13 mentre aspettavano gli aiuti umanitari: lo hanno riferito fonti mediche ad Al Jazeera. Hamas: "Sorpresi da Trump. Israele vero ostacolo per pace" Hamas ha respinto l'accusa del presidente americano Donald Trump di non avere mai voluto la pace. "Siamo sorpresi dalle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Trump e, prima di lui, dell'inviato speciale degli Stati Uniti Witkoff, che contraddicono la valutazione dei mediatori sulla posizione del movimento e non sono coerenti con il corso del processo negoziale, che stava facendo progressi reali", ha dichiarato Izzat al Rishq, membro dell'ufficio politico di Hamas. Al Rishq ha ribadito la volontà del gruppo palestinese, "mostrata fin dall'inizio dei negoziati", di raggiungere "un accordo globale per porre fine all'aggressione a Gaza". Le accuse dovrebbero essere rivolte all'altra parte, ha sottolineato. "Le dichiarazioni americane trascurano il vero ostacolo a tutti gli accordi: il governo Netanyahu, che elude i suoi impegni", ha detto al Rishq. Nella nota, l'esponente di Hamas ha ricordato che l'ultima risposta al testo per un cessate il fuoco di 60 giorni promosso dagli Stati Uniti è stata "positiva e flessibile a tutti i commenti". Si chiede solo che "le sue clausole siano rafforzate", in particolare sul versante umanitario "per garantire un massiccio flusso di aiuti e la loro distribuzione attraverso le Nazioni Unite e le sue agenzie autorizzate, senza interferenze israeliane", ha sottolineato. "Eravamo interessati a ridurre l'estensione delle zone cuscinetto in cui l'occupazione rimarrà per i 60 giorni e a evitare aree densamente popolate per garantire il ritorno della maggior parte della nostra gente alle loro case", ha spiegato ancora. Starmer: "Regno Unito pronto a inviare aiuti a Gaza per via aerea"

Il Regno Unito è pronto a giocare un ruolo di primo piano nell'invio di aiuti a Gaza per via aerea, come recentemente autorizzato da Israele e il riconoscimento dello Stato di Palestina sarà poi un ulteriore passo, ma deve "essere parte di un piano più ampio che alla fine si traduca in una soluzione a due Stati e in una sicurezza duratura per palestinesi e israeliani". Lo ha affermato il premier britannico Keir Starmer in una intervista al Mirror. "La notizia che Israele permetterà ai Paesi di lanciare aiuti via aerea a Gaza è arrivata troppo tardi, ma faremo tutto il possibile per far arrivare gli aiuti attraverso questa via", ha detto Starmer, descrivendo le immagini provenienti dalla Striscia come "assolutamente orribili". Tra le proposte, l'accoglienza di un maggior numero di bambini palestinesi nel Regno Unito per cure mediche specialistiche. Il premier ha poi aggiunto che il Regno Unito sta già collaborando con la Giordania per far arrivare gli aiuti britannici sugli aerei e nella Striscia, un sistema che le agenzie umanitarie hanno tuttavia giudicato insufficiente. Nei giorni scorsi un terzo dei parlamentari ha firmato una lettera chiedendo al governo di riconoscere uno Stato palestinese. Ieri sera le autorità israeliane, pur continuando a sostenere che, sebbene la situazione umanitaria a Gaza sia difficile, non c'è una carestia diffusa, hanno annunciato che avrebbero iniziato a consentire agli Emirati Arabi Uniti e alla Giordania di riprendere i lanci di aiuti umanitari a Gaza. Lo ha fatto sapere il Coordinatore delle Attività Governative di Israele, riportano il Times of Israel, "in un apparente riconoscimento della gravità della situazione". Tuttavia le agenzie per gli aiuti umanitari hanno criticato la mossa, ricordando, fra l'altro, che l'anno scorso, l'esercito statunitense, in coordinamento con Giordania, Egitto e Francia, aveva paracadutato decine di migliaia di pasti nel nord di Gaza, in un caso, nel marzo 2024, uccidendo cinque palestinesi. Media: forze Israele hanno distrutto decine di migliaia di aiuti umanitari Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno distrutto oltre mille camion (in realtà sarebbero 70, secondo le stime dell'agenzia Agi) contenenti decine di migliaia di articoli di aiuti umanitari, tra cui una grande quantità di cibo destinato ai residenti della Striscia di Gaza, dopo che questi erano rimasti per molte settimane dal lato palestinese del valico di Kerem Shalom e si erano deteriorati. Lo riporta l'emittente israeliana "Kan" citando fonti militari, secondo cui ci sarebbe un grave problema nel meccanismo di distribuzione degli aiuti. Secondo le fonti, le Idf avrebbero distrutto cibo, forniture mediche e bottiglie d'acqua: "Abbiamo seppellito tutto nel terreno, e parte delle cose le abbiamo persino bruciate", ha dichiarato una fonte dell'Idf. "Anche oggi ci sono migliaia di pacchi che attendono sotto il sole e, se non verranno trasferiti nella Striscia, saremo costretti a distruggere anche quelli". La fonte ha sottolineato che "il meccanismo semplicemente non funziona" e ha sostenuto che non è stato pienamente regolamentato. "I camion restano bloccati, il sistema non funziona, c'è un problema con la qualità delle strade e anche il coordinamento non è operativo", ha aggiunto. "Abbiamo qui il più grande magazzino di cereali esistente. Se la merce attualmente stoccata non verrà raccolta, la sgombereremo e la seppelliremo". La stessa fonte ha anche espresso dubbi sulla possibilità di effettuare lanci aerei di aiuti su Gaza: "C'è già stato un tentativo del genere ed è stato un fallimento totale, proprio come il porto che è stato costruito", ha dichiarato. Idf: sirene per razzo da Khan Younis. Nessuna vittima In Israele le sirene sono scattate questa mattina nella regione di confine con Gaza per un razzo lanciato dal sud dell'enclave palestinese, senza causare danni né vittime. Lo ha riferito un portavoce dell'Idf dopo l'attivazione delle sirene. "Il razzo è apparentemente caduto in uno spazio aperto, senza vittime", ha dichiarato, precisando che il proiettile è stato lanciato da Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale. Meloni: "Controproducente riconoscere ora lo Stato di Palestina" "L'ho detto varie volte, anche in Parlamento" così come "l'ho detto alla stessa autorità palestinese e l'ho detto anche a Macron: io credo che il riconoscimento dello Stato di Palestina, senza che ci sia uno Stato della Palestina, possa addirittura essere controproducente per l'obiettivo. Se qualcosa che non esiste viene riconosciuto sulla carta, il problema rischia di sembrare risolto quando non lo è", ha affermato la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione a Repubblica. "Essendo favorevolissima allo Stato della Palestina non sono favorevole al suo riconoscimento a monte di un processo per la sua costituzione", ha continuato la presidente del Consiglio. Programma alimentare mondiale: a Gaza un terzo dei residenti non mangia per interi giorni Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Wfp/Pam) ha riferito che nella Striscia di Gaza "un terzo dei residenti trascorre intere giornate senza mangiare". La dichiarazione del Wfp è l'ennesima conferma della drammatica situazione alimentare e umanitaria nell'enclave palestinese. L'agenzia Onu ha affermato, inoltre, che circa 90.000 donne e bambini soffrono di malnutrizione e necessitano di cure immediate, aggiungendo che almeno nove persone sono morte per malnutrizione la scorsa settimana. Queste informazioni sono state diffuse dall'organizzazione, basandosi in parte sui dati del ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, ma considerate attendibili dall'Onu.

