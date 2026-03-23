I Pasdaran hanno minacciato una dura rappresaglia militare nel caso in cui verranno colpite le sue infrastrutture energetiche. Il conflitto che rischia di raggiungere un’ulteriore escalation
Nella notte l’esercito israeliano ha lanciato «una massiccia ondata di attacchi aerei contro le infrastrutture governative iraniane a Teheran». Secondo quanto dichiarato dall'Idf, gli attacchi sono diretti contro «infrastrutture legate al regime terroristico iraniano». I Pasdaran hanno minacciato una dura rappresaglia militare, con il conflitto che rischia di raggiungere un’ulteriore escalation. Il gabinetto di sicurezza israeliano si riunirà questa sera in vista dell'ultimatum di 48 ore di Donald Trump all’Iran. Il tycoon ha chiesto a Teheran di riaprire lo Stretto di Hormuz minacciando gli ayatollah di colpire le loro infrastrutture energetiche.
La situazione preoccupa i mercati ma non solo. Secondo Fatih Birol, capo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, la guerra in Medio Oriente potrebbe portare il mondo ad affrontare «la peggiore crisi energetica degli ultimi decenni».
La regione di Riad, in Arabia Saudita, è stata colpita da due missili balistici. Lo ha annunciato il ministero della Difesa del regno, nel 24esimo giorno della guerra in Medio Oriente. Uno dei missili è stato intercettato e l’altro è caduto in una zona disabitata.
PUNTI CHIAVE
09:14
Il Consiglio di Difesa iraniano: "Se invasi mineremo il Golfo"
08:54
Iran: almeno sette morti a Tabriz e Bandar Abbas
07:41
Alcune petroliere dirette in Pakistan attraversano Hormuz
Washington Post: "Mojtaba Khamenei è ferito"
Il Washington Post ha riportato la notizia del ferimento della nuova Guida suprema della Repubblica islamica Mojtaba Khamenei, ché è "ferita, isolata e non risponde ai messaggi che le vengono trasmessi".
Kuwait: precipitato un caccia Usa
Un caccia statunitense colpito nello spazio aereo iraniano è precipitato in Kuwait. Lo riferisce l'emittente irachena Al-Ahed, ripresa dall'agenzia iraniana Fars
Il Consiglio di Difesa iraniano: "Se invasi mineremo il Golfo"
Il consiglio di Difesa iraniano ha minacciato di dispiegare mine navali in tutto il Golfo Persico in caso il Paese sia invaso. Lo riporta l'Associated Press.
Iran: almeno sette morti a Tabriz e Bandar Abbas
Almeno sette persone sono morte in attacchi attribuiti alle forze armate di Stati Uniti e Israele contro le città iraniane di Tabriz e Bandar Abbas. Secondo quanto detto all'agenzia di stampa "Fars" da Majid Farshi, direttore generale della gestione delle crisi per la provincia iraniana dell'Azerbaigian Orientale, ci sono stati due attacchi nella città di Tabriz. Farshi ha riferito che quattro persone sono state uccise e sei ferite in un attacco contro un'unità residenziale nella zona di Marzdaran, mentre altre due persone sono state uccise in un parco a Rabe Rashidi. Nel frattempo, un'altra persona sarebbe stata uccisa da un attacco congiunto Usa-Israele contro una stazione radio nella città iraniana di Bandar Abbas. Il direttore della stazione, citato dal quotidiano "Tehran Times", ha affermato che l'attacco costituisce una violazione del diritto internazionale. (Irb) NNNN
Iran: Cina, se guerra si intensifica intera regione può sprofondare nel caos
La Cina ha avvertito che la situazione in Medio Oriente potrebbe precipitare se il presidente statunitense Donald Trump dovesse dare seguito alla sua minaccia di distruggere le centrali elettriche iraniane. «Se la guerra si intensificasse e la situazione peggiorasse ulteriormente, l'intera regione potrebbe sprofondare nel caos», ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, durante una conferenza stampa già programmata. Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti «distruggeranno» le centrali elettriche iraniane se Teheran non riaprirà lo Stretto di Hormuz entro stasera.
Iran: Emirati contro Lega Araba e Oci. Dove siete nel bisogno?
Durissima presa di posizione degli Emirati Arabi Uniti contro le organizzazioni islamiche e arabe ree di aver lasciato solo il Golfo durante la guerra. A farsene portavoce è stato Anwar Gargash, potente consigliere del presidente emiratino Mohammed bin Zayed. "Noi, negli Stati del Golfo Persico, abbiamo il diritto di chiedere: dove sono le istituzioni di azione araba e islamica congiunta, prima fra tutte la Lega Araba e l'Organizzazione della Cooperazione Islamica, mentre i nostri Paesi e i nostri popoli sono soggetti a questa brutale aggressione iraniana? E dove sono i principali Stati arabi e regionali?", ha scritto su X. "In questa assenza e impotenza, non sarà lecito parlare in seguito del declino del ruolo arabo e islamico o criticare la presenza americana e occidentale. Gli stati arabi del Golfo sono stati un sostegno e un partner per tutti nei periodi di prosperità... quindi, dove siete oggi, in tempi di difficoltà?", ha aggiunto.
I bombardamenti israeliani sull'Iran
Esplosioni sono state segnalate in numerose città iraniane mentre prosegue la campagna aerea condotta da Stati Uniti e Israele contro la Repubblica islamica. A Teheran, nelle zone centrali, sono stati uditi i sistemi di difesa aerea in azione, mentre forti detonazioni sono state riferite anche nelle aree orientali e occidentali della capitale. Attacchi sono stati segnalati in altre città, tra cui Bandar Abbas, dove una stazione radiofonica sarebbe stata colpita causando una vittima, e Khorramabad e Urmia, dove bombardamenti su aree residenziali avrebbero provocato morti tra i civili. Esplosioni sono state udite inoltre a Isfahan, Karaj e Ahvaz; in quest'ultima città un ospedale avrebbe subito danni a seguito dei raid.
Alcune petroliere dirette in Pakistan attraversano Hormuz
Alcune petroliere dirette in Pakistan sono riuscite ad attraversare lo Stretto di Hormuz nonostante la chiusura parziale imposta dall'Iran nell'ambito del conflitto con Stati Uniti e Israele. Lo riferiscono fonti informate citate dal quotidiano "Nikkei", secondo cui altre navi potrebbero transitare nei prossimi giorni. Piu' di una petroliera pakistana avrebbe superato il passaggio marittimo tra il 10 e il 19 marzo scorsi.
Pasdaran: "Se attaccate la rete energetica risponderemo"
"Avete attaccato i nostri ospedali noi no. Avete attaccato i nostri centri di soccorso, noi no. Avete attaccato le nostre scuole, noi no. Ma se attaccate la rete energetica, noi attaccheremo reti energetiche: risponderemo a qualsiasi minaccia con la stessa intensità", si legge in una nota delle Guardie rivoluzionarie riportata dall'agenzia Isna.
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