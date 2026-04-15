La guerra tra Stati Uniti e Iran è "molto vicina alla conclusione". Lo ha dichiarato il presidente Usa Donald Trump alla conduttrice di "Fox Business" Maria Bartiromo. "Penso che sia quasi finita", ha detto Trump, dopo il blocco navale di tutti i porti iraniani istituito da Washington il 13 aprile. "Se partissimo in questo momento esatto" dall'Iran, "ci metterebbero vent'anni a ricostruire il loro Paese. E non abbiamo ancora finito. Vedremo cosa succede, ma penso che vogliano fare un accordo a tutti i costi".

"Ho dovuto cambiare direzione - spiega ancora Trump - perché se non lo avessi fatto oggi avremmo un Iran con l'arma atomica e se l'avessero avuta oggi chiameremmo tutti in quel paese 'signori' e non credo che lo vogliamo".