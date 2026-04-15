Il presidente americano prevede che la guerra è «vicina alla conclusione». All’orizzonte un nuovo round di colloqui con Teheran
Continuano le dichiarazioni – anche contraddittorie – di Donald Trump sulla prosecuzione della guerra in Iran. Per il presidente il conflitto è vicino alla conclusione perché l’Iran cerca «un accordo a tutti i costi». All’orizzonte, intanto, un nuovo ciclo di colloqui con le autorità iraniane.
«Potrebbero riprendere nei prossimi due giorni ma stiamo pensando a un altro luogo che non sia il Pakistan» ha annunciato Trump assicurando che «la guerra è quasi finita». In campo c’è anche la Cina, che propone quattro punti per la pace.
Nel frattempo la Russia si propone per compensare il deficit energetico che sta registrando la Cina a causa del conflitto. Il presidente Vladimir Putin sarà a Pechino entro la metà di quest'anno, annuncia dalla Cina il ministro degli Esteri Lavrov.
Parallelamente continuano colloqui «costruttivi» tra Israele e Libano a Washington sulla tregua: sì all’avvio di negoziati diretti, con data e luogo da stabilire. Il governo italiano nel frattempo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico del memorandum con lo Stato ebraico per la collaborazione nella difesa.
PUNTI CHIAVE
07:30
Trump: "Qualcuno dica al papa che è 'assolutamente inaccettabile' per l'Iran avere bomba atomica"
07:00
Trump: "La guerra è quasi finita"
Da Teheran silenzio sulle dichiarazioni di Trump
Nessuna reazione ufficiale di alto livello da parte di Teheran alle dichiarazioni rilasciate dal presidente americano Donald Trump e dal segretario di Stato Marco Rubio, in un momento di forte escalation verbale e sul campo. Da questa mattina all'alba si registra un insolito silenzio da parte delle autorità iraniane rispetto alle affermazioni di Trump, che in un'intervista alla rete Fox News ha sostenuto che "la guerra con l'Iran è ormai agli sgoccioli". Secondo il presidente statunitense, l'intervento militare diretto americano è stato la mossa decisiva che ha impedito all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare. Trump ha tuttavia precisato che le operazioni non sono ancora completamente terminate, aggiungendo che "i prossimi giorni saranno determinanti" per rivelare le grandi trasformazioni attese sia sul piano politico che su quello militare.
Vance: "Gli Usa devono smettere di finanziare Kiev"
Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha dichiarato nella notte di continuare a credere che Washington debba smettere di finanziare il conflitto militare in Ucraina. "Ho detto che dovremmo smettere di finanziare la guerra in Ucraina. E lo credo ancora", ha commentato Vance all'evento Turning Point USA. Il vicepresidente ha descritto la decisione del presidente americano Donald Trump di interrompere la fornitura di armi all'Ucraina e di venderle invece come uno dei maggiori successi dell'attuale amministrazione.
Trump: "Qualcuno dica al papa che è 'assolutamente inaccettabile' per l'Iran avere bomba atomica"
"Qualcuno può per favore dire a papa Leone che l'Iran ha ucciso almeno 42.000 manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi, e che per l'Iran possedere una bomba nucleare è assolutamente inaccettabile? Grazie per l'attenzione. L'America è tornata!!!". Lo scrive su Truth il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump
Cinque persone uccise nel sud del Libano da un raid israeliano
L'agenzia nazionale di stampa libanese Nna afferma che cinque persone sono rimaste uccise in un raid aereo israeliano che ha colpito la città di Ansariyah, nel sud del Libano, nelle prime ore di oggi.
Lavrov: "La Russia può compensare il deficit d'energia della Cina"
"La Russia può, senza dubbio, compensare la carenza di risorse che si è venuta a creare" per la Cina e "altri paesi interessati a collaborare con noi". Lo ha dichiarato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov in conferenza stampa, a Pechino, rispondendo a una domanda sulle conseguenze del blocco dello stretto di Homuz. Il capo della diplomazia russa - stando a quanto riportato da media statali di Mosca - ha anche annunciato che il presidente russo Vladimir Putin si recherà in visita in Cina nella prima metà dell'anno.
Vance: "Tratteremo l'Iran come un paese normale"
"Trump ha detto all'Iran che se sono disposti a comportarsi come un paese normale, noi siamo disposti a trattarli economicamente come un paese normale", ovvero "ad aiutarli a prosperare". Lo ha riferito il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, durante un forum dell'organizzazione conservatrice Turning Point, tenutosi a Phoenix, in Arizona. Nel suo intervento, rilanciato dalle emittenti Usa, alla presenza di tantissimi studenti e simpatizzanti dell'organizzazione fondata da Charlie Kirk quando aveva 18 anni, Vance ha ribadito che l'amministrazione statunitense e' disposta a impegnarsi affinche' l'Iran "prosperi" economicamente, a condizione che si impegni a non dotarsi di armi nucleari: "gli Stati Uniti - ha affermato -li aiuteranno a prosperare nell'economia mondiale e a goderne".
Trump: "La guerra è quasi finita"
La guerra tra Stati Uniti e Iran è "molto vicina alla conclusione". Lo ha dichiarato il presidente Usa Donald Trump alla conduttrice di "Fox Business" Maria Bartiromo. "Penso che sia quasi finita", ha detto Trump, dopo il blocco navale di tutti i porti iraniani istituito da Washington il 13 aprile. "Se partissimo in questo momento esatto" dall'Iran, "ci metterebbero vent'anni a ricostruire il loro Paese. E non abbiamo ancora finito. Vedremo cosa succede, ma penso che vogliano fare un accordo a tutti i costi".
"Ho dovuto cambiare direzione - spiega ancora Trump - perché se non lo avessi fatto oggi avremmo un Iran con l'arma atomica e se l'avessero avuta oggi chiameremmo tutti in quel paese 'signori' e non credo che lo vogliamo".
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