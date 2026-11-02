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Sale la tensione in Medio Oriente, mentre si fa sempre più concreta l'ipotesi di un nuovo attacco Usa contro l’Iran subito dopo le elezioni di midterm. Il presidente Donald Trump continua ad alternare minacce e aperture diplomatiche, mentre il premier israeliano Benjamin Netanyahu preme per una rapida ripresa delle operazioni militari contro Teheran. Intanto, il conflitto si allarga sul fronte yemenita, con nuovi raid sauditi contro infrastrutture controllate dagli Houthi.

«L'unico motivo per cui non ho ancora chiuso i conti con l’Iran è che voglio essere gentile. Voglio provare a salvare tutte quelle vite, se posso. Ma a un certo punto dovremo colpire duramente», ha dichiarato Trump durante un comizio in Iowa alla vigilia del voto. Secondo The Atlantic, che cita due fonti vicine al presidente, una nuova offensiva statunitense potrebbe scattare già nei prossimi giorni. Alla Casa Bianca si starebbe inoltre valutando a chi attribuire la responsabilità del protrarsi della guerra, iniziata a febbraio e inizialmente considerata destinata a concludersi prima delle midterm. Tra le figure a rischio figurerebbero il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il capo degli Stati maggiori riuniti, generale Dan Caine.

A spingere per un'accelerazione militare è anche Netanyahu. Secondo Axios, il premier israeliano avrebbe sollecitato Trump, nel corso di una telefonata descritta come «dura» da fonti israeliane, a colpire l'Iran subito dopo il voto. Il presidente americano preferirebbe però concedere ancora tempo ai negoziati con Teheran, una posizione che avrebbe suscitato le preoccupazioni del governo israeliano.

Nel frattempo, si riaccende il fronte dello Yemen. Gli Houthi denunciano sette feriti in attacchi della coalizione a guida saudita contro il porto di Ras Issa, sul Mar Rosso, e un impianto petrolifero nella provincia di Hodeidah. La coalizione ha confermato un'operazione contro risorse considerate strategiche per i ribelli sciiti, mentre questi ultimi accusano Riad di colpire infrastrutture civili e violare il diritto internazionale umanitario.

L'Idf si ritira da Hebron dopo 11 giorni Le forze israeliane si sono ritirate da diversi quartieri di Hebron, in Cisgiordania, al termine di un'operazione militare durata 11 giorni. Lo riportano i media palestinesi. Le Forze di difesa israeliane (Idf) avevano avviato il raid dopo un attacco a colpi d'arma da fuoco contro un posto di blocco alla periferia della città, costato la vita a due militari israeliani. Khaled Dudin, governatore di Hebron, ha dichiarato alla tv del Qatar Al-Jazeera che, dopo il ritiro dei militari israeliani da Hebron, le forze di sicurezza palestinesi hanno assunto il pieno controllo dell'area e che le famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni possono ora farvi ritorno. Nell'attacco del 23 ottobre scorso, i residenti di Hebron Mohammad Jaaba e Firas Jaaba hanno ucciso il sergente maggiore Ron Yonatan Roytman e il sergente Yuval Shai Svilem, ferendo altri tre soldati, prima di essere a loro volta uccisi. In risposta, l'esercito ha demolito strutture costruite illegalmente nei pressi del checkpoint e ha fatto irruzione nel quartiere in cui vivevano i due attentatori, abbattendo le loro abitazioni. Le operazioni hanno interessato anche altre zone della città e provocato lo sfollamento di migliaia di residenti. Le Idf hanno riferito di aver fermato decine di sospetti per essere interrogati e sequestrato tre armi dopo aver perquisito centinaia di edifici. L'esercito israeliano non ha ancora commentato il ritiro delle truppe né la conclusione dell'operazione. Petrolio: Brent sotto 110 dollari in Asia Prezzi del petrolio in netto calo sui mercati asiatici, mentre gli investitori valutano i segnali di sforzi diplomatici per porre fine al conflitto in Medio Oriente con i timori di una rinnovata azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran. I future sul Wti perde il 3,36% a 100,62 dollari al barile, quelli sul Brent cedono il 3% a 109,97 dollari. Le ultime notizie indicano che il presidente Donald Trump intende concedere alla diplomazia piu' tempo prima di decidere se riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di medio termine di martedi'. Nel frattempo, i funzionari del Qatar e dell'Iran hanno continuato i negoziati per il terzo giorno consecutivo, mentre i paesi del Golfo cercano di prevenire un'escalation nella regione. Teheran ha ripetutamente avvertito che eventuali ulteriori attacchi scatenerebbero attacchi di ritorsione contro obiettivi statunitensi e israeliani nei paesi vicini. Nel frattempo l'Opec+ ha concordato nel fine settimana di mantenere invariati i suoi obiettivi di produzione esistenti fino a dicembre, mentre continua a monitorare le condizioni della domanda e dell'offerta globale di greggio. Iran, Netanyahu spinge per attacco in tempi brevi Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in una conversazione con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha sollecitato la ripresa dell'azione militare contro l'Iran: è quanto riporta il sito di Axios, citando fonti governative statunitensi e israeliane. Trump ha avuto una conversazione telefonica "franca" con Netanyahu riguardo all'andamento dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, nonché alle tempistiche per un'eventuale ripresa delle ostilità: secondo quanto riferito dalle fonti, Netanyahu avrebbe spinto per un attacco contro l'Iran subito dopo le elezioni di metà mandato; per il momento, Trump preferirebbe "concedere più tempo ai negoziati", un approccio che avrebbe suscitato la preoccupazione del premier israeliano. Le fonti israeliane hanno descritto la conversazione tra i due leader come "dura", mentre quelle statunitensi l'hanno definita "diretta". Houthi, sette feriti in attacchi Arabia Saudita Secondo quanto riferito da Anees Alasbahi, portavoce del ministero della Salute del gruppo yemenita, in un post su X, i raid della coalizione a guida saudita contro il porto di Ras Issa hanno causato il ferimento di quattro civili, mentre altre tre persone sono rimaste ferite in un attacco a un impianto petrolifero nel distretto di Bajil. "Questi ripetuti attacchi contro impianti petroliferi e porti vitali costituiscono una palese violazione del diritto internazionale umanitario e si aggiungono alla serie di crimini di guerra commessi in Yemen, che prendono di mira civili e infrastrutture critiche", ha dichiarato Alasbahi. In precedenza, l'emittente televisiva Houthi Al-Masirah aveva riferito che l'Arabia Saudita aveva colpito un molo e una nave commerciale nel porto di Ras Issa. I media legati agli Houthi hanno inoltre segnalato attacchi avvenuti domenica contro la facoltà di medicina dell'università di Hodeidah, nella stessa provincia; due residenti hanno riferito all'Afp di aver udito un'esplosione nella zona. La coalizione a guida saudita ha dichiarato di aver condotto "un'operazione di precisione per neutralizzare risorse vitali" utilizzate dagli Houthi.

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