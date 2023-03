Nella notte, l’attacco dei droni suicidi russi ha ucciso tre persone nella regione di Kiev. Si combatte a Bakhmut mentre l’Ucraina attacca la flotta russa in Crimea. Pronto un pacchetto da 15 miliardi di dollari dal Fondo monetario internazionale per sostenere la ripresa post-bellica dell’Ucraina

Nella notte 21 droni suicidi Shahed, di fabbricazione iraniana, sono stati lanciati contro il territorio ucraino. Sedici di questi sono stati abbattuti prima di colpire a terra, ma un drone ha colpito un «obiettivo civile» nella regione di Kiev, uccidendo almeno tre persone e ferendone altre sette. Lo riporta l’amministrazione militare regionale, la cui attività di soccorso sul luogo dell’esplosione è ancora in corso.

L’attacco è avvenuto poche ore prima che Xi Jinping partisse dall’aeroporto di Mosca, dopo due giorni di summit con Vladimir Putin coincisi con la visita del premier giapponese Kishida Fumio a Kiev.

Gli attacchi dei droni

Tra i feriti dell’attacco, avvenuto nella città di Rzhyshchiv, c’è anche un bambino. Le esplosioni hanno infatti interessato, secondo il servizio d’emergenza nazionale, «due dormitori e una struttura scolastica».

I media ucraini riportano che nell’oblast di Zhytomyr le forze di difesa aerea hanno abbattuto tre droni, ma sono comunque stati riportati danni a una non meglio specificata infrastruttura. Totalmente efficace, invece, la difesa aerea di Khmelnytskyi, dove nessun drone è riuscito a colpire i propri obiettivi.

Anche l’Ucraina, secondo l’amministrazione degli occupanti russi, ha lanciato un attacco con i propri droni contro il porto di Sebastopoli, in Crimea, dove risiede parte della flotta russa del mar Nero.

Secondo il governatore Mikhail Razvozhayev, «in totale, tre obiettivi sono stati distrutti» dalla marina russa che afferma di aver respinto l’attacco.

La situazione a Bakhmut

Dopo l’annuncio di due giorni fa di Yvgeny Prigozhin, secondo cui il gruppo Wagner è riuscito a occupare il 70 per cento del territorio di Bakhmut, l’intelligence britannica, nel proprio bollettino quotidiano, ha detto che «esiste una concreta possibilità che l’assalto russo sulla città stia perdendo l’inerzia che aveva acquisito».

Secondo i servizi si sicurezza «la causa del rallentamento dell’offensiva russa risiederebbe nella «riallocazione di alcune unità in altri settori».

I fondi del Fmi

Mentre sul campo continuano gli scontri, il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha comunicato di aver raggiunto un accordo con l’Ucraina per un pacchetto di finanziamenti quadriennale con un valore di 15,6 miliardi di dollari. L’accordo dovrà essere ratificato dalla direzione del Fmi nelle prossime settimane.

Secondo il funzionario Gavin Gray, il pacchetto sosterrà la ripresa dell’Ucraina e il percorso di accesso all’Unione europea dopo la fine della guerra.

Per rendere possibile l’erogazione di un così corposo pacchetto di aiuti a un paese coinvolto in un conflitto armato, il Fmi ha varato, la scorsa settimana, un programma di prestiti per i paesi che affrontano «un’incertezza eccezionalmente profonda».

© Riproduzione riservata