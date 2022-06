Gli Stati Uniti hanno intenzione di inviare anche missili a medio raggio per aiutare l’esercito ucraino nel Donbass dove i russi continuano la loro avanzata sul terreno

In Ucraina la guerra prosegue da oltre tre mesi. Domani segue le ultime notizie con una diretta costantemente aggiornata.

Cosa c’è da sapere:

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha confermato che invierà in Ucraina sistemi missilistici più avanzati e a più lungo raggio. Il nuovo arsenale rientrerà nel prossimo pacchetto di armi dal valore di 700 milioni di dollari a cui sta lavorando l’amministrazione americana. Nel pacchetto rientrano anche i missili anticarro Javelin e alcuni veicoli tattici.

Secondo l’ultimo bollettino d’intelligence del ministro della Difesa britannico le operazioni militari via terra delle truppe russe rimangono focalizzate nella regione di Luhansk. Dal 30 al 31 maggio, i combattimenti si sono intensificati nelle strade di Severodonetsk, con le forze russe che si sono avvicinate al centro della città. È probabile che oltre metà della città sia ora occupata dalle forze russe e dai combattenti ceceni. Oltre al Donbass, la Russia continua a condurre attacchi missilistici a lungo raggio contro le infrastrutture in tutta l’Ucraina.

Le forze nucleari russe stanno svolgendo esercitazioni nella provincia di Ivanovo, a nordest di Mosca. In totale sono impiegati circa mille militari.

***

11.40 – Gazprom annuncia lo stop alle forniture verso la Shell e la Orsted

La società energetica controllata dal governo russo ha reso noto in un comunicato di aver bloccato le forniture di gas alla società danese Orsted e a Shell Energy Europe per non aver rispettato il pagamento in rubli. Dopo Finlandia, Polonia, Bulgaria e Olanda anche la Danimarca rimane a corto del gas russo.

10.59 – Il punto su Severodonetsk

Serhiy Haidai, governatore ucraino di Luhansk, ha dichiarato che la Russia controlla ora il 70 per cento della città di Severodonetsk, dove le truppe russe insieme ai combattenti ceceni stanno concentrando la loro offensiva. La conquista della città è un elemento chiave per conquistare l’intera regione dove dal 2014 sono attive anche le milizie separatiste filorusse.

10.52 – Le nuove armi ipersoniche di Mosca

La fregata Ammiraglio Golovko equipaggiata con armi ipersoniche entrerò in servizio nella Flotta settentrionale russa entro la fine di quest’anno. Ad annunciarlo è il comandante ammiraglio della Flotta, Alexander Moiseev.

Per quanto riguarda invece il nuovo invio di armi americane verso l’Ucraina, il viceministro degli Esteri russo Sergej Ryabkov ha detto: «Lo consideriamo un fatto puramente negativo, perché inutili sono i tentativi di presentare la decisione come contenente un elemento di autocontrollo».

10.22 – L’editoriale di Joe Biden sul New York Times

Il presidente degli Stati Uniti ha scritto un editoriale per il New York Times nel quale ha delineato la strategia della sua amministrazione nell’attuale guerra in Ucraina.

Il presidente americano ha annunciato un nuovo invio di armi verso Kiev. Ha rassicurato i cittadini su un eventuale conflitto nucleare e ha detto che non ha intenzione di fare pressioni sugli ucraini nel tavolo dei negoziati.

«L’obiettivo dell’America è chiaro: Vogliamo vedere un’Ucraina democratica, indipendente, sovrana e prospera, con i mezzi per scoraggiare e difendersi da ulteriori aggressioni», ha scritto Biden. Tuttavia, ha anche specificato: «Non incoraggeremo né permetteremo all’Ucraina di colpire oltre i suoi confini. Non vogliamo prolungare la guerra solo per infliggere dolore alla Russia».

Leggi l’approfondimento:

09.56 – Il referendum in Danimarca

La Danimarca decide oggi se entrare a far parte della Difesa dell’Unione Europea dopo 30 anni di deroga in cui ha mantenuto una posizione neutrale per evitare escalation e tensioni militari. Circa 4,3 milioni di danesi sono chiamati a partecipare a un referendum. Stando agli ultimi sondaggi, molti cittadini sono ancora indecisi su quale decisione prendere.

09.24 – La situazione a Severodonetsk

«Da una settimana i russi bombardano senza sosta e ora si combatte nelle strade, nelle case. Sono entrati in città e l’hanno trasformata in una trappola. I soldati ucraini stanno difendendo con orgoglio ogni angolo, ma rischia di finire male. C’è un dispiegamento di forze russe che non ci immaginavamo, speriamo che i nostri resistano», ha detto il sindaco di Severodonetsk Oleksandr Struk.

© Riproduzione riservata