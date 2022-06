Il leader della Lega in un tweet afferma di aver operato «alla luce del sole» anche se Palazzo Chigi nei giorni scorsi ha detto di non saperne nulla. Mentre il Copasir indaga sul consulente Capuano, Vito (Fi) dice che Salvini ha messo in imbarazzo il governo e il centrodestra

Matteo Salvini non è pentito, anzi. Mentre il presidente del consiglio Mario Draghi lo esorta alla trasparenza e il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica indaga sul nuovo consulente Antonio Capuano per capire bene cosa stia accadendo nei rapporti tra Salvini e Mosca, il leader della Lega non ha intenzione di mollare la sua linea e lo ha ribadito con un tweet.

Dopo lo scoop di Domani che ha portato alla luce il primo e poi tutti gli altri incontri con l’ambasciatore russo Sergej Razov organizzati insieme al nuovo consulente Capuano all’insaputa di Draghi, Salvini, non citando direttamente l’ambasciatore russo, ammette di averlo incontrato e di essere pronto a continuare: «Io l’ho fatto e continuerò a farlo, spero in compagnia di tanti colleghi che in questi giorni criticano e chiacchierano, ma per arrivare alla pace non muovono un dito, preferendo parlare di armi e guerra», ha twittato attaccando fra le righe il Partito democratico che accusa di avere una politica troppo a favore delle armi.

Nonostante lo sconcerto delle scorse ore dei partiti di maggioranza, ma soprattutto della presidenza del Consiglio e del ministero degli Esteri, il segretario della Lega ha ribattuto: «Per la pace si lavora con ambasciatori e governi di tanti paesi, alla luce del sole, comunicandolo anche a giornali e tivù più volte, avendo come unico obiettivo la fine della guerra».

Il Copasir

Intervistato sulla Stampa, il presidente del Copasir Adolfo Urso (FdI) ha parlato dei lavori su Capuano: «Sono le usuali procedure quando emergono questioni inerenti la sicurezza della Repubblica», il primo passo ha proseguito, è «la richiesta di informazioni agli organi competenti che di volta in volta possono essere agenzie di inteligence, autorità di governo procure o la neocostituita agenzia per la cybersicurezza». Su Matteo Salvini e il suo piano russo non ha voluto esprimere pareri, ma ha detto che da ex ministro degli Interni «conosce bene le regole che sovrintendono alla sicurezza della Repubblica. Confido che ne abbia tenuto conto».

Un altro membro della commissione, Elio Vito (Fi), che nei giorni scorsi ha presentato un’interrogazione, ha chiesto di prendere le distanze da Salvini: «Dopo le notizie degli incontri con l’Ambasciatore russo, i post, i viaggi programmati a Mosca, Salvini è fonte di grave imbarazzo per il governo» che dovrebbe sostenere, ma anche per la sua coalizione: «Per la Lega, per Forza Italia, per il centrodestra. Dovrebbero tutti prenderne definitivamente le distanze».

