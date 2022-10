I soldati ucraini stanno ottenendo importanti successi nella parte orientale del paese, sia verso est sia verso sud, mettendo in seria difficoltà l’esercito russo

Nonostante in Ucraina l’esercito russo sta subendo una vasta controffessiva e continua a perdere terreno, Vladimir Putin ha firmato le leggi che estendono la Federazione russa anche ai territori di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. Non è ancora chiaro quali siano i nuovi confini acquisiti in maniera unilaterale – dopo un referendum farsa che si è tenuto nei giorni scorsi nelle quattro regioni ucraine – ed è lo stesso portavoce del Cremlino, Dimitri Peskov, ad averlo ammesso nei giorni scorsi rispondendo alle domande dei giornalisti. «Continueremo a consultarci con la loro popolazione su questo, tutto dipenderà dalla loro volontà», aveva detto.

Ma non tutto dipenderà dalla loro volontà, bensì anche dal campo di battaglia – appunto – dove i soldati ucraini stanno ottenendo importanti successi nella parte orientale del paese, sia verso est sia verso sud, e continuano a liberare villaggi dopo che nelle scorse settimane hanno ripreso il controllo di circa ottomila chilometri quadrati di territorio nella regione di Kharkiv.

Secondo quanto riporta la Tass il trattato di annessione specifica che i confini saranno determinati da quelli che «esistevano il giorno della loro formazione e accettazione nella Federazione russa». Una frase poco chiara che lascia spazio a dubbi e ambiguità. A oggi, si parla di circa il 18 per cento del territorio dell’Ucraina.

L’avanzata ucraina

Nelle ultime ore l’esercito di Kiev sta conducendo una controffensiva che ha l’obiettivo di liberare completamente la regione di Kherson, tra le prime a finire sotto il controllo dei russi e dove nonostante le perdite ha avuto luogo il referendum di annessione alla Russia.

Secondo l’intelligence britannica, che quotidianamente pubblica bollettini sullo stato della guerra, «l’Ucraina continua a fare progressi nelle operazioni offensive sia sul fronte nord-orientale che su quello meridionale». A est le formazioni ucraine sono avanzate fino a 20 chilometri nella zona difensiva della Russia verso la città di Svatove vicino Lugansk. Da qui hanno le capacità di colpire obiettivi chiave – come la strada Svatove-Kremina – che possono mettere ulteriormente in difficoltà i soldati russi nel rifornimento delle sue unità.

La liberazione della città di Lyman dei giorni scorsi ha sottratto a Mosca il completo controllo della regione di Lugansk. Il leader separatista Denis Pushilin ha scritto su Telegram che «la situazione sul fronte nella direzione di Lyman si sta stabilizzando, la linea di difesa si sta rafforzando» e che insieme agli ucraini combattono «brigate che sono state addestrate nei paesi della Nato, questo deve essere preso in considerazione».

Nella regione di Zaporizhzhia la situazione è delicata. Con l’annessione i russi hanno detto che la centrale nucleare opererà sotto il controllo delle agenzie di stato del Cremlino. Per questo secondo la Tass il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) si recherà a Mosca nei prossimi giorni per discutere della situazione dell’impianto nucleare ed evitare escalation pericolose visti i continui bombardamenti che interessano la città che ospita la centrale.

