L’esercito ucraino ha riconquistato nuovi territori nell’oblast di Kherson, la regione dell’Ucraina meridionale recentemente annessa dalla Russia dopo un referendum illegale. Le autorità russe di Kherson hanno confermato l’avanzata pur precisando che gli ucraini hanno subìto molte perdite e che le truppe russe si sono ritirate dietro una nuova linea difensiva. La nuova avanzata arriva dopo una lunga serie di vittorie ottenute dall’Ucraina a nord, nella regione di Kharkiv.

Fonti russe e ucraine sono concordi su quello che è avvenuto a Kherson: negli ultimi giorni un attacco ucraino lungo le rive settentrionali del fiume Dnipro ha fatto breccia nel fronte russo. Gli ucraini sono riusciti ad avanzare di circa 30 chilometri fino ad occupare la cittadina di Dudchany, sulle rive del fiume, circa 70 chilometri a nord di Kherson.

Gli ucraini, che hanno condotto l’attacco con carri armati e mezzi blindati, hanno sfruttato la loro superiorità numerica e di equipaggiamenti, scrivono i russi, e hanno subìto circa 130 perdite tra morti e feriti (cifra non confermata dagli ucraini).

La controffensiva

L’attacco sul fronte di Kherson è iniziato da oltre un mese. La controffensiva ucraina era annunciata da tempo e i russi hanno avuto il tempo di rinforzare le loro linee. Secondo gli esperti, le difese della regione sono le più elaborate, a parte quelle nelle aree del Donbass dove si combatte dal 2014.

Il concentramento di forze russe a Kherson è in parte responsabile dell’avanzata ucraina a Kharkiv. Nella regione meridionale, infatti, sono schierate le migliori unità dell’esercito russo, oltre a buona parte della sua artiglieria.

Ma le posizioni russe restano comunque precarie. I ponti su fiume Dnipro che collegano Kherson con il resto dei territori controllati dalla Russia vengono spesso bombardati dagli ucraini, mettendo a rischio rifornimenti e linee di comunicazione.

L’obiettivo

Secondo gli osservatori, come gli esperti dell’Institute for the study of war, l’obiettivo degli ucraini non è affrontare direttamente le truppe russe e sconfiggerle in campo aperto, ma metterle in crescente difficoltà, fino a rendere la loro posizione intenibile e costringerle a un’evacuazione della riva nord del fiume senza subire troppe perdite.

Gli attacchi ucraini sul fronte sud e su quello nord hanno messo in grave imbarazzo il Cremlino, poiché hanno portato alla riconquista di territori recentemente dichiarati parte della Federazione russa. In risposta a una domanda diretta su questo tema, il portavoce del Cremlino, Dimitry Peskov, ha risposto ieri alla stampa dicendo che, in realtà, i confini dei territori annessi non sono stati ancora perfettamente delimitati.

