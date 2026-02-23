«Ci sono stati di cui si può dire che danno abbastanza, perché stanziano fondi significativi per un solo paese. Ce ne sono altri che danno molto poco. E poi ci sono quelli che bloccano l'assistenza», ha detto il presidente ucraino in un’intervista alla Bbc. Negli ultimi attacchi dell’esercito russo sono state uccise tre persone

false false

Alla vigilia del quarto anniversario dall’invasione russa dell’Ucraina, il presidente Volodymr Zelensky lancia pesanti accuse contro alcuni stati dell’Ue. In un’intervista rilasciata alla Bbc ha detto che alcuni paesi membri non soltanto non partecipano all'invio di fondi necessari alla difesa di Kiev, ma vi si oppongono attivamente.

«Ci sono stati di cui si può dire che danno abbastanza, perché stanziano fondi significativi per un solo paese. Ce ne sono altri che danno molto poco. E poi ci sono quelli che bloccano l'assistenza. Basterebbe che questi paesi non facessero nulla, ma invece fanno danni», ha detto Zelensky.

«Oggi l'Europa ci fornisce finanziamenti, e sono grato per questo», ha aggiunto il leader ucraino. «Il Purl (Prioritised Ukraine Requirements List) è uno dei programmi attraverso cui acquistiamo difesa aerea dagli americani. È finanziato dall'Europa, e dobbiamo rispettare sia questo programma sia il fatto che l'Europa lo finanzi».

Tuttavia, secondo Zelensky i fondi inviati da Bruxelles non bastano. «Il finanziamento complessivo è sufficiente? No. Ma l'Europa, per la maggior parte, sta con l'Ucraina e aiuta gli ucraini. Questo è vero. Abbiamo bisogno di più? Assolutamente sì, perché non abbiamo la stessa quantità di armi della Federazione russa».

La difesa aerea

Il leader ucraino ha ribadito che la questione più urgente per il paese è rafforzare la difesa aerea, sollecitando i partner occidentali a concedere a Kiev licenze per la produzione di sistemi e missili.

«La difesa aerea è oggi la questione più difficile. Purtroppo i partner non hanno ancora concesso licenze che ci permettano di produrre, per esempio, sistemi Patriot da soli, o almeno di fabbricare missili per i sistemi che già possediamo. Finora non abbiamo ottenuto risultati su questo», ha detto Zelensky.

Il presidente ucraino ha collegato direttamente la protezione dello spazio aereo alla tenuta economica e sociale del paese: «Come possiamo rendere l'Ucraina più forte in questa guerra? È ovvio: chiudere il cielo. Se i civili sono protetti, il nostro retroterra è al sicuro, le persone lavorano, i bambini vanno a scuola, l'economia funziona, ci sono entrate e ci sono tasse che vanno al fronte. In questo modo rafforziamo le forze armate. Purtroppo non è ancora così», ha detto il presidente ucraino.

La guerra

Nel frattempo proseguono gli attacchi dell’esercito russo. È di tre vittime il bilancio di un attacco russo con droni e missili sull'Ucraina. Due persone sono morte dopo essere state colpite da droni caduti nella regione di Odessa, come riferisce il governatore dell'amministrazione regionale Oleg Kiper e riportato dai media ucraini. A Zaporizhzhia, un attacco su strutture industriali ha causato la morte di un uomo di 33 anni. Negli attacchi numerose persone sono rimaste ferite.

© Riproduzione riservata