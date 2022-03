Il presidente della Fia, Ben Sulayem, ha rassicurato che «gli obiettivi degli attacchi sono le infrastrutture, non i civili né la pista» ed «è stato garantito che siamo in un posto sicuro per cui andiamo avanti». La guerra in Yemen, in corso da 7 anni, ha dato vita a una crisi umanitaria senza precedenti. I ribelli Houthi, appoggiati dall’Iran, combattono contro il governo appoggiato dall’Arabia Saudita e altri otto stati.