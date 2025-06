La giornata del trentesimo Pride di Budapest inizia con le provocazioni del partito di estrema destra Patria Nostra. Come aveva annunciato il deputato, Elod Novak, i militanti hanno bloccato con le auto il ponte della Libertà, tappa del percorso programmato del Pride senza che la polizia intervenisse.

Un numero record di partecipanti è atteso al Pride che si svolge nonostante il divieto imposto dal premier ungherese Viktor Orbán. La coalizione di governo ha modificato le leggi e la Costituzione per vietare la celebrazione annuale e «proteggere i minori», e introducendo strumenti repressivi inediti, come l’uso del riconoscimento facciale per identificare i partecipanti alle manifestazioni Lgbtq. Un divieto aggirato dal sindaco di Budapest Gergely Karácson che lo ha trasformato in un evento cittadino istituzionale organizzandolo in collaborazione con la Rainbow Mission Foundation. Ventiquattro ore prima dell’evento, a cui dovrebbero partecipare 35mila persone, il governo ungherese ha alzato il tiro mandano una lettera alle ambasciate europee e minacciando sanzioni penali per chi partecipa alla manifestazione vietata. «L’Ungheria non è una colonia», ha dichiarato Orbán all'emittente pubblica Kossuth Radio, in risposta a Ursula von der Leyen che aveva chiesto di permettere lo svolgimento della marcia. «Proprio come l'Unione sovietica: vogliono dire all'Ungheria cosa è permesso e cosa non lo è».

Gli organizzatori della parata rischiano fino a un anno di carcere e i partecipanti possono incorrere in multe fino a 500 euro.

Nella capitale ungherese sono arrivati anche ministri di diversi paesi dell’Unione europea e decine di parlamentari per sfilare sfidando il divieto, come accaduto a Mosca nel 2006 e a Istanbul nel 2015. «Non stiamo solo difendendo noi stessi. Se questa legge non verrà abrogata, l'Europa orientale potrebbe trovarsi ad affrontare un'ondata di misure simili», ha dichiarato Viktoria Radvanyi, organizzatrice del Pride. «Siamo qui tutti insieme, orgogliosi come socialisti e democratici, per ribadire il nostro impegno a favore dei diritti umani, per la dignità: come europei dobbiamo essere qui per questi valori.

«La comunità Lgbti+ non è sola, noi siamo con voi», ha detto la presidente del gruppo dei socialisti e democratici al Parlamento europeo, Iratxe García in una conferenza stampa insieme alla segretaria del Pd, Elly Schlein. Per l’Italia partecipano anche l’eurodeputato dem Alessandro Zan, la senatrice del M5s Alessandro Maiorino con una delegazione pentastellata e il leader di Azione Carlo Calenda. Presente anche Arcigay. Non è presente a Budapest l’eurodeputata Ilaria Salis. «Come sapete, è in corso la procedura sulla richiesta di revoca della mia immunità parlamentare, avanzata dal regime ungherese. Temo ritorsioni e strumentalizzazioni non solo contro di me, ma anche contro chi si trova in una condizione oggi molto più vulnerabile». ha scritto sui social. «Il mio pensiero più affettuoso va a Maja. Persona non binaria rinchiusa in un carcere che tenta di calpestarne l'identità, governarne il corpo, annientarne la mente».

Nelle stesse ore sfila anche il Milano Pride dove, ieri sera si è svolto l’evento “Siamo tutti a Budapest” organizzato in collaborazione con Domani. Manifestazioni in altre cinque piazze italiane.

