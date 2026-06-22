

Il presidente americano Donald Trump ha accusato il New York Times di "tradimento" per la copertura dell'Iran e assicura che aggiungerà "tutti i loro resoconti falsi e ridicoli alla mia causa multimiliardaria contro di loro". "Il modo in cui il corrotto e fallimentare New York Times tratta le notizie su un Iran duramente colpito e allo stremo, ricorrendo a 'fatti' falsi e inventati, è, a mio avviso, un atto di 'tradimento'", ha detto Trump sul suo social Trump definendo il giornale "criminale". "Il titolo del corrotto e fallimentare New York Times: "Cosa è cambiato dopo quasi 4 mesi di guerra? Gli analisti dicono non molto". DAVVERO? - scrive Trump - Il loro esercito è FINITO, la loro Marina è SPARITA, la loro Aeronautica è SPARITA, le loro rampe di lancio, i missili, i droni e la relativa produzione sono quasi SPARITI, i loro due massimi dirigenti sono SPARITI, la loro inflazione è al 250 per cento, la loro economia è IN ROVINA, i loro soldati non vengono pagati, lo Stretto di Hormuz è APERTO, IL PETROLIO SCORRE A PIOGGIA e la Borsa e l'occupazione negli Stati Uniti sono ai massimi storici. Questo è ciò che è CAMBIATO, voi codardi corrotti e senza scrupoli, e MOLTO ALTRO!!!"