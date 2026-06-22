Il primo round di confronto politico si chiude in maniera positiva nonostante le parole del presidente di domenica abbiano messo a rischio la trattativa fino all’ultimo
Il primo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con «incoraggianti progressi». Tra i punti fermi della trattativa per ora ci sarebbe una linea di comunicazione per evitare incidenti nello Stretto di Hormuz e una «unità per la gestione dei conflitti» con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano.
Le trattative al livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di domenica da parte di Donald Trump di distruggere l’Iran che sembravano poterle mettere in bilico. I negoziati avviati tra le squadre guidate dal vicepresidente statunitense J.D. Vance e dal rappresentante iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf nell'ambito di un periodo negoziale di due mesi previsto da un accordo preliminare raggiunto la scorsa settimana, sono serviti anche a raggiungere l'intesa su una «tabella di marcia per il raggiungimento di un accordo definitivo».
Nei colloqui ci sarebbero stati passi avanti anche nelle prospettive di de-escalation tra Israele e Libano: per quella zona nelle trattative si è parlato di istituire una cellula di coordinamento che il ministro degli Esteri iraniano ha definito «il primo vero banco di prova».
Washington e Teheran hanno infatti finalmente firmato la scorsa settimana un memorandum d'intesa per porre fine al conflitto, che include una clausola per cessare i combattimenti in Libano tra Israele e Hezbollah. Tuttavia, da allora si sono verificati ripetuti scontri in Libano, che hanno spinto l'Iran ad annunciare la chiusura dello Stretto di Hormuz.
Trump accusa Nyt di tradimento
Il presidente americano Donald Trump ha accusato il New York Times di "tradimento" per la copertura dell'Iran e assicura che aggiungerà "tutti i loro resoconti falsi e ridicoli alla mia causa multimiliardaria contro di loro". "Il modo in cui il corrotto e fallimentare New York Times tratta le notizie su un Iran duramente colpito e allo stremo, ricorrendo a 'fatti' falsi e inventati, è, a mio avviso, un atto di 'tradimento'", ha detto Trump sul suo social Trump definendo il giornale "criminale". "Il titolo del corrotto e fallimentare New York Times: "Cosa è cambiato dopo quasi 4 mesi di guerra? Gli analisti dicono non molto". DAVVERO? - scrive Trump - Il loro esercito è FINITO, la loro Marina è SPARITA, la loro Aeronautica è SPARITA, le loro rampe di lancio, i missili, i droni e la relativa produzione sono quasi SPARITI, i loro due massimi dirigenti sono SPARITI, la loro inflazione è al 250 per cento, la loro economia è IN ROVINA, i loro soldati non vengono pagati, lo Stretto di Hormuz è APERTO, IL PETROLIO SCORRE A PIOGGIA e la Borsa e l'occupazione negli Stati Uniti sono ai massimi storici. Questo è ciò che è CAMBIATO, voi codardi corrotti e senza scrupoli, e MOLTO ALTRO!!!"
Teheran: "Israele lasci il Libano". Ma Netanyahu vuole restare
Il comandante della Forza Quds dei Guardiani della Rivoluzione iraniani, Esmail Qaani, ha incoraggiato i vertici del governo israeliano a ritirare le proprie forze dal Libano meridionale, avvertendo che in caso contrario lo Stato ebraico rischia di subire una nuova espulsione simile a quella del 2000. In un messaggio pubblicato sulle piattaforme sociali e ripreso dai media statali iraniani, Qaani ha affermato che, se Israele continuerà quella che ha definito un'"occupazione" del territorio libanese, sarà costretto a lasciare la regione "nell'umiliazione e nella sconfitta".
Il governo israeliano, dal canto suo, ha ribadito la volontà di mantenere le proprie posizioni nel sud del Libano. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha infatti dichiarato che Israele resterà nella "fascia di sicurezza" istituita oltre il confine per tutto il tempo ritenuto necessario dalle autorita' israeliane. La zona cuscinetto controllata da Israele copre circa 602 chilometri quadrati, pari a circa il 6 per cento del territorio libanese.
Araghchi: "La nuova cellula di coordinamento è il primo banco di prova"
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che ci sono stati "progressi significativi" nei colloqui con gli Stati Uniti per mettere fine alla guerra tra Israele e Hezbollah in Libano. "La mediazione del Pakistan e del Qatar ha prodotto progressi importanti per mettere fine alla guerra in Libano", ha scritto Araghchi su X. Ha aggiunto che l'istituzione di una cellula di coordinamento per la de-escalation del conflitto in Libano rappresenta il "primo vero banco di prova". Araghchi ha inoltre evidenziato altri risultati raggiunti durante i negoziati svoltisi in Svizzera. "Le esportazioni di petrolio e di prodotti petrolchimici sono state esentate dalle restrizioni, il blocco è stato revocato, alcuni beni congelati sono stati sbloccati ed è stato avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran", ha spiegato.
Idf: "Uccise due persone in Cisgiordania"
L'esercito israeliano in una nota stampa ha dichiarato di aver ucciso due persone che avevano lanciato bombe molotov nei pressi dell'insediamento di Karmei Tzur, in Cisgiordania. Secondo quanto riferito i soldati sono intervenuti contro un gruppo di persone che bruciavano pneumatici e lanciavano bombe Molotov verso l'insediamento uccidendo due persone e neutralizzando una terza.
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