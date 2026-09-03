Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha deliberato la proroga delle missioni militari in Medio Oriente fino al 2027. Lo rivela il Wall Street Journal, facendo notare che quando gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran sei mesi fa, Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Ora - sottolinea il giornale Usa - invece, sta silenziosamente estendendo il dispiegamento delle truppe, un segnale che il conflitto potrebbe protrarsi fino al prossimo anno, secondo fonti a conoscenza dei fatti. Si tratterebbe di una strategia militare a lungo termine, concepita per offrire al presidente Trump diverse opzioni in vista della guerra.

Trump starebbe valutando in privato con i suoi collaboratori se dichiarare conclusa la guerra in Iran, un'idea che gli piace, hanno riferito alcune fonti al Wsj. Il commander-in-chief è convinto che la sua strategia di pressione economica funzionerà e costringerà il regime a smantellare il proprio programma nucleare o crollare.