L’incontro «si è svolto in un clima serio, con entrambe le parti che si sono adoperate per superare le profonde divergenze che le separano», hanno dichiarato in un comunicato congiunto, ma l’annullamento di un incontro in programma confermerebbe il persistere dei disaccordi

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Il colloquio tra il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e il leader di Yashar, Gadi Eisenkot, incaricato dal presidente Herzog di formare un governo, è durato due ore. Hanno constatato le loro «profonde divergenze» sulla possibilità di formare un esecutivo di unità nazionale, eventualità annunciata da Netanyahu sabato sera in un accordo di rotazione tra premier. Eisenkot, da parte sua, ha risposto al Likud concedendo 24 ore per il raggiungimento di un’intesa.

L’incontro «si è svolto in un clima serio, con entrambe le parti che si sono adoperate per superare le profonde divergenze che le separano», hanno dichiarato in un comunicato congiunto i due partiti. Ma l’annullamento di un incontro in programma – riportano i media israeliani – confermerebbe il persistere dei disaccordi.

In base a quanto riportato da Ynet, sito di informazione israeliano, le richieste di Netanyahu vanno oltre l’annuncio pubblico di sabato: il premier uscente avrebbe chiesto di rimanere alla guida del governo per un periodo di tempo non definito, in previsione di una possibile crisi di sicurezza legata all’Iran. Una richiesta a cui Eisenkot si sarebbe opposto.

Negoziati

La formazione di Eisenkot, Yashar, sta continuando parallelamente i negoziati anche con Insieme, con i rappresentanti sia del leader di Naftali Bennett sia della fazione Yesh Atid di Yair Lapid. Secondo quanto riporta il Times of Israel, ci sono stati significativi progressi nei colloqui, ma rimane ancora un nodo da risolvere, prima della firma di un accordo di coalizione.

Il mandato conferito dal presidente Isaac Herzog lo scorso 8 novembre è di 28 giorni e scadrà, dunque, il 6 dicembre. Nonostante l’ex capo di Stato maggiore abbia raggiunto accordi di coalizione con Yisrael Beytenu, guidato dall’ex ministro della Difesa Avigdor Liberman, e con i Democratici di Yair Golan, nemmeno includendo la formazione di Bennett riuscirebbe a raggiungere la maggioranza assoluta di 61 seggi necessari alla Knesset. I quattro partiti disporrebbero in totale di 48 seggi, 13 in meno.

Il processo Netanyahu

Il presidente Herzog ha proposto «un dialogo sostanziale e approfondito per giungere un accordo» e «porre fine al processo» a Netanyahu. Lo ha reso noto l’ufficio del presidente, rispondendo alle richieste dei giornalisti, dopo la comunicazione del tribunale sui procedimenti a carico del primo ministro.

Ribadendo la «piena fiducia nei giudici di Israele a tutti i livelli» e ritenendo «che si debba ascoltare il collegio giudicante», ha scritto su X, propone un dialogo sotto la l’egida della Residenza presidenziale, «ancora aperta alle parti se lo vorranno». Non è la prima volta che il presidente fa questa proposta, ha ricordato l’ufficio. La procuratrice generale Gali Baharav-Miara aveva accolto l’invito, ribadendolo anche questa volta.

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