Il primo ministro uscente si è detto disponibile a un esecutivo unitario con l’ex capo di Stato Maggiore a ricoprire per primo la carica, in alternanza a lui sin dall’inizio del nuovo mandato. «L’ennesima truffa» per Lapid, leader del partito B’Yachad. «Basta con le trovate e gli inganni», ha detto il leader dei democratici Golan

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Benjamin Netanyahu, primo ministro uscente dopo le elezioni in Israele, prova a rilanciare. Con una nota pubblica ha fatto sapere per la prima volta di essere disponibile a un governo di unità nazionale sotto la guida iniziale di Gadi Eisenkot come premier, mentre lui servirebbe da premier “alternato”. Una notizia che era stata anticipata da alcuni media israeliani, in contatto con fonti dell’ufficio del primo ministro.

«Il Likud, sotto la mia guida, è il partito più grande del Paese, con un ampio margine di 250mila voti in più rispetto al partito di Eisenkot», ha scritto Netanyahu. Per questo, gli spetterebbe la guida di un governo di unità nazionale, «o almeno essere il primo nella rotazione», ma, ha continuato, «data la gravità delle sfide esistenziali che attendono Israele e la possibilità che si formi un governo incapace di affrontarle, la mia responsabilità di leader mi impone di mettere da parte ogni altra cosa e di accettare che Gadi Eisenkot ricopra per primo la carica di primo ministro, con me come premier alternato sin dall’inizio del nuovo mandato», ha aggiunto.

«L’ennesima truffa di un imbroglione seriale che ha raggirato ogni partner e infranto ogni accordo», per Yair Lapid, leader del partito B’Yachad insieme a Naftali Bennett. Sulla stessa linea Yair Golan, leader dei democratici israeliani: «Basta con le trovate e gli inganni. Netanyahu ha perso. È nostro dovere rispettare la volontà degli elettori e formare un governo di cambiamento e di salvezza».

Cisgiordania

L’ex capo di Stato Maggiore e leader di Yashar, Gadi Eisenkot, a cui il presidente Isaac Herzog ha dato l’incarico di formare un governo a inizio novembre, ha condannato, «con la massima fermezza», le violenze dei coloni in Cisgiordania, «che fanno ciò che vogliono, danneggiano le forze di sicurezza e causano danni gravi e irreversibili allo Stato di Israele. Esorto le forze dell’ordine a consegnarli alla giustizia», ha scritto su X.

«La routine di perdita del controllo e dell’anarchia è pericolosa e deve finire. Faremo in modo che ciò accada nelle prossime settimane», ha aggiunto.

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