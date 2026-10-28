"Oggi Israele si è recato alle urne per un referendum sulla leadership che guiderà il Paese nei prossimi anni" e "il popolo ha deciso a favore del cambiamento". È quanto ha detto il principale rivale di Benjamin Netanyahu nelle elezioni di ieri, Gadi Eisenkot, fra gli applausi dei sostenitori nella notte a Tel Aviv. Il discorso di Eisenkot è stato incentrato sull'unità e l'ex generale ha promesso "una nuova era, un'era di speranza" per gli israeliani. "L’opinione pubblica israeliana ha votato contro il servizio di Netanyahu come primo ministro di Israele, un leader degno avrebbe accettato la mozione di sfiducia del popolo e avrebbe annunciato oggi il proprio ritiro dalla politica", ha dichiarato Eisenkot, intimando a Netanyahu di non "strumentalizzare la sicurezza di Israele" per fini politici.