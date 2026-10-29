Jasper Nathaniel e Andrey Kharzhanovsky, due attivisti-giornalisti che offrono assistenza ai palestinesi in Cisgiordania, sono stati arrestati dalla polizia durante la notte nelle colline a sud di Hebron, in seguito alla diffusione di filmati che li ritraggono mentre vengono aggrediti da due coloni, di cui almeno uno armato. Lo riporta il Times of Israel, ricordando che Nathaniel è un cittadino statunitense, mentre Kharzhanovsky è arrivato in Israele nel 2022 e ne possiede la cittadinanza.

Non è chiaro come sia iniziato lo scontro, sottolinea il portale israeliano: nei filmati pubblicati da un'altra attivista presente sul posto, Adele Shoko, si vedono i due uomini coinvolti in una colluttazione con due coloni. In un momento successivo, uno dei coloni - armato e che a un certo punto sembra puntare l'arma contro Kharzhanovsky - ha costretto l'attivista a sedersi a terra, gridando: "Siediti, aspettiamo la polizia". Nei video si vedono poi i coloni gettare nuovamente a terra Kharzhanovsky. Secondo Shoko, durante l'episodio Kharzhanovsky ha perso conoscenza più volte; tuttavia, non è stato trasportato in ospedale, bensì arrestato insieme a Nathaniel. Le immagini mostrano Kharzhanovsky visibilmente stordito e incapace di restare seduto, mentre viene visitato da un medico.

La polizia ha dichiarato che "in seguito alla segnalazione di un'aggressione e di un lancio di pietre, gli agenti sono giunti sul posto e hanno fermato due sospettati per sottoporli a ulteriori interrogatori in caserma. Le indagini sono in corso. Per quanto riguarda le condizioni di salute di Kharzhanovsky, è stato visitato dal personale medico". Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno riferito che "alcuni reparti sono stati inviati sul luogo per separare le persone coinvolte nello scontro, attendendo poi l'arrivo della polizia per procedere agli arresti".