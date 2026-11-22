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Nella notte alcuni coloni israeliani hanno dato fuoco ad auto e proprietà palestinesi in cinque diverse località della Cisgiordania. Nei villaggi di Deir a-Sudan, Kfar Malek e Deir Abu Mashal, vicino a Ramallah, sono state segnalate auto in fiamme e graffiti. Sulle colline meridionali di Hebron, nel villaggio di a-Twani, invece, sono apparse scritte come «Vendetta» e «Nel sangue e nel fuoco Giuda è caduto, nel sangue e nel fuoco Giuda risorgerà». Secondo i media locali, la polizia israeliana avrebbe avviato un'indagine sui fatti accaduti. Insieme all’Idf si troverebbe sul posto da questa mattina per raccogliere prove e testimonianze.

«La notte degli incendi in Giudea e Samaria è terrorismo ebraico a tutti gli effetti, e va chiamato con il suo nome. Le attività criminali di gruppi estremisti che incendiano automobili e abitazioni destabilizzano la regione, mettono in pericolo vite umane e danneggiano gravemente la sicurezza nazionale dello Stato di Israele e le sue relazioni internazionali», ha scritto su X il leader del partito Yashar e incaricato della formazione del nuovo governo in Israele, Gadi Eisenkot. In risposta il ministro dell'ultradestra Itamar Ben Gvir l’ha attaccato: Eisenkot «non sa nulla dei fatti né dell'indagine, eppure si affretta a parlare di “terrorismo ebraico”, invocando il ricorso alla detenzione amministrativa e l'incarcerazione dei sospettati da parte dello Shin Bet. Si tratta solo di un anticipo che Gadi versa ad Ahmad Tibi, in vista del giorno in cui il suo governo verrà formato con l'appoggio dei sostenitori del terrorismo. Ecco cosa significa svendere la sicurezza di Israele in cambio di una poltrona al potere».

Per Yair Lapid, il leader di Yesh Atid, «il terrorismo ebraico è il prodotto di una negligenza criminale da parte del governo. Con il loro silenzio, i ministri del governo incoraggiano deliberatamente questi atti di violenza. Quando formeremo un nuovo governo, affronteremo questo terrorismo e ripristineremo l'autorità, la legge e l'ordine».

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