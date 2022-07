A un anno più tardi dal colpo di mano autoritario del presidente tunisino Kais Saied, che ha portato alla destituzione di alcuni membri del governo (tra cui il primo ministro Hichem Michichi) e alla sospensione delle attività del parlamento, i cittadini sono chiamati alle urne per votare la nuova riforma costituzionale che trascina il paese verso una forma presidenziale più rigida.

Dalle 6 di mattina alle 10 di sera i tunisini potranno esprimere il loro parere su una riforma che è stata molto criticata dalla società civile ed è stata scritta dai relatori dopo delle consultazioni online effettuate nei mesi scorsi alle quali hanno partecipato poche migliaia di persone.

I giornalisti internazionali presenti sul posto riferiscono che l’affluenza alle urne è bassa e a votare ci vanno soprattutto gli adulti. Saied spera di raggiungere la soglia del 50 per cento dei voti, ma i più ottimisti dicono che se alle urne si reca il 20 per cento dei cittadini votanti è un grande risultato.

Ed è proprio Kais Saied tra i primi ad andare a votare questa mattina. Lo ha fatto nel suo quartiere natale di Ennassr – e non nel palazzo presidenziale a Cartagine – rompendo anche il silenzio elettorale. «Insieme stiamo fondando una nuova repubblica basata su un’autentica libertà, giustizia e dignità nazionale», ha dichiarato ai giornalisti accusando i suoi oppositori, senza fornire prove, di distribuire denaro per non convincere la gente a recarsi alle urne. «Non lasceremo che la Tunisia sia preda di coloro che la stanno perseguitando, dall'interno e dall'esterno», ha dichiarato.

Cosa prevede la costituzione

La nuova riforma è divisa in dieci capitoli contenenti 142 articoli e conferisce ampi poteri al Capo dello stato che esercita «il potere esecutivo assistito da un governo guidato da un capo di governo» da lui designato. L’esecutivo non ha quindi bisogno di presentarsi davanti al parlamento per ottenere la fiducia. Il presidente della Repubblica – eletto per un massimo di due volte – è anche il comandante supremo delle forze armate, definisce la politica generale dello stato e ratifica le leggi. Può anche sottoporre delle leggi al parlamento «che deve esaminarle in via prioritaria»

Il parlamento – i cui membri non potranno più cambiare gruppo – comprenderà anche una seconda camera: il Consiglio nazionale regionale e territoriale, nominata direttamente dal territorio e che ha l’obiettivo – almeno questa è l’idea alla base – di garantire ai governatorati più poveri del paese una maggiore rappresentatività all’interno del parlamento.

Il voto ha una data non casuale: Il 25 luglio del 1957 i tunisini hanno votato per la fine della Monarchia e oggi sono chiamati a varare una nuova riforma che prevede anche l’istituzione di una Corte costituzionale formata da 9 magistrati, organo di cui il paese ne era sprovvisto nonostante la costituzione approvata nel periodo post rivoluzionario del 2014 lo prevedeva. Negli ultimi mesi Saied ha licenziato decine di giudici e ha sciolto il Consiglio superiore della magistratura con accuse pesanti di corruzione.

Le proteste

Lo scorso venerdì un centinaio di manifestanti hanno protestato in Avenue Bourghiba, la strada principale del centro di Tunisi dove ha sede il ministero dell’Interno, contro la riforma costituzionale varata da Saied. La polizia ha represso la folla con la violenza e ha anche arrestato alcuni manifestanti. Il clima in Tunisia è incandescente e anche per i giornalisti sta diventando sempre più difficile documentare cosa accade nel paese.

Durante il voto per il referendum la giornalista Erine Clare brown, corrispondente in Tunisia per The National news, ha denunciato via Twitter che nonostante le autorizzazioni e gli accrediti, la polizia gli impedisce di accedere ai seggi. Il timore è che la nuova riforma possa portare il paese al periodo pre rivoluzionario, quando era nelle mani del regime autoritario di Ben Ali.

© Riproduzione riservata