Secondo il sito israeliano Ynet e il Times of Israel, il premier Benjamin Netanyahu ha avuto nella notte un colloquio telefonico con Donald Trump. Il conflitto nella Striscia di Gaza e un possibile accordo per ottenere la liberazione degli ostaggi israeliani trattenuti da oltre un anno sarebbero stati l’oggetto del colloquio. Tra i temi trattati anche la situazione in Siria, dopo la caduta del regime di Assad. Al momento non sono ancora arrivate dichiarazioni ufficiali da parte dei due leader.

Secondo quanto riportato dall’agenzia palestinese Wafa, sono almeno 14 le persone rimaste uccise e 30 quelle ferite dopo nuovi raid israeliani che hanno colpito la Striscia di Gaza nelle prime ore di domenica 15 dicembre. Stando alle fonti locali citate dall’agenzia uno dei raid avrebbe colpito una tenda con sfollati a Izbat Beit Hanoun, nel nord di Gaza, e in un altro attacco l'artiglieria israeliana ha preso di mira una zona residenziale nella città di Beit Hanoun.

© Riproduzione riservata