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Appare già molto fragile la tregua negoziata tra Iran e Stati Uniti: nella giornata di mercoledì, infatti, non si sono fermati i bombardamenti dell’Idf sul Libano, che hanno provocato oltre 250 morti: la linea di Benjamin Netanyahu ha provocato a sua volta rivendicazioni dagli altri paesi in zona e minacce di ritorsioni, come nel caso del regime iraniano che ha promesso, per bocca di un funzionario, che «punirà» Israele. Lo Stretto di Hormuz nel frattempo è già stato di nuovo chiuso.

Le manovre dell’Idf sono state condannate anche dalla comunità internazionale. «La prosecuzione dell'attività militare in Libano rappresenta un grave pericolo per il cessate il fuoco e per gli sforzi volti a una pace duratura e globale nella regione» ha detto il portavoce delle Nazioni unite, mentre Emmanuel Macron ha condannato i bombardamenti «indiscriminati».

In risposta alle operazioni ordinate da Tel Aviv, Hezbollah ha lanciato razzi sul territorio israeliano: nelle prime ore del mattino è stato colpito un kibbutz.

Trump: "L'esercito Usa resterà nell'area fino a vero accordo" Le forze armate statunitensi rimarranno schierate vicino all'Iran fino a quando non verrà pienamente attuato un «vero accordo». Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nella serata di mercoledì, il giorno dopo l'annuncio di una tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran. «Tutte le navi, gli aerei e il personale militare, con munizioni e armi aggiuntive rimarranno in Iran e nelle zone circostanti fino a quando il VERO ACCORDO raggiunto non sarà pienamente rispettato», ha scritto su Truth Social, avvertendo che altrimenti «sparerà più forte di quanto si sia mai visto». Libano, nuovo raid nel sud del paese Dopo il raid israeliano sulla città di Harouf, nel sud del Libano un nuovo attacco israeliano ha colpito anche la località di al Duwair, nota anche come Kherbet el-Doueir. Il Pakistan condanna gli attacchi israeliani Il Pakistan - paese protagonista della mediazione che ha portato alla tregua tra Usa e Iran - ha condannato l'ultima ondata di attacchi israeliani contro il Libano e ha chiesto alla comunità internazionale di adottare "misure urgenti e concrete" per fermare ulteriori raid. Lo afferma una dichiarazione del ministero degli Esteri pachistano diffusa oggi. "Le azioni israeliane minano gli sforzi internazionali per stabilire pace e stabilità nella regione e costituiscono una palese violazione del diritto internazionale e dei principi umanitari fondamentali", si legge. Guterres: "I raid sono un grave pericolo per il cessate il fuoco" I raid israeliani sul Libano rappresentano un "grave pericolo" per il cessate il fuoco di due settimane tra Stati uniti e Iran. Lo ha avvertito il portavoce del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. "La prosecuzione dell'attività militare in Libano fa pesare un grave pericolo sul cessate il fuoco e sugli sforzi condotti per una pace duratura e generale nella regione", ha affermato il portavoce in una dichiarazione, rinnovando l'appello a una cessazione immediata delle ostilità. Gli attacchi israeliani sul Libano hanno causato ieri 182 morti. Libano, razzi su un kibbutz in risposta agli attacchi di Tel Aviv Il gruppo libanese Hezbollah ha dichiarato giovedì di aver lanciato razzi contro Israele in risposta alla "violazione" della tregua tra Stati Uniti e Iran. La dichiarazione è giunta un giorno dopo che Hezbollah aveva affermato di avere il "diritto" di rispondere a una serie di attacchi israeliani che hanno colpito il Libano. "In risposta alla violazione dell'accordo di cessate il fuoco da parte del nemico", Hezbollah ha preso di mira il kibbutz israeliano di Manara, vicino al confine con il Libano, "con un lancio di razzi" nelle prime ore di giovedì, si legge in un comunicato di Hezbollah.

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