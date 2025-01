Marco Rubio ha chiamato i leader regionali, tra cui il premier israeliano, il principe ereditario dell’Arabia Saudita e il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti. L’amministrazione Trump ha spinto sul ritiro delle Idf dal Libano. Intanto in Cisgiordania continua l’operazione israeliana e a Gaza non si fermano le ricerche dei corpi sotto le macerie dopo il cessate il fuoco.

Israele ha chiesto un rinvio per il ritiro delle truppe dal Libano Secondo i media israeliani, Israele ha chiesto agli Stati Uniti altri trenta giorni per ritirare le sue truppe dal Libano meridionale. Mancano pochi giorni prima della scadenza dei 60 giorni prevista dall'accordo di cessate il fuoco con Hezbollah. Precedentemente, l'amministrazione Trump ha comunicato a Israele che si aspetta che rispetti la scadenza di domenica per ritirare le Idf dal Libano. Ordine IDF, in centinaia lasciano il campo di Jenin Su ordine delle autorità israeliane, centinaia di persone hanno lasciato il campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Lo ha affermato il governatore della città, Kamal Abu al Roub. Cisgiordania: Wafa, altri 22 arresti. Idf, uccisi 13 membri della Jihad islamica a Jenin L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce che da ieri sera le forze di sicurezza israeliane hanno effettuato almeno altri 22 arresti nella Cisgiordania occupata da Israele, durante l'operazione israeliana "Muro di ferro" lanciata martedì, il giorno successivo ai violenti attacchi dei coloni israeliani contro i palestinesi. Tredici persone sono state uccise e molte altre ferite negli attacchi aerei e di terra condotti dalle Idf nella città e nel campo profughi di Jenin, che hanno portato anche a dozzine di arresti.

In una dichiarazione, l'esercito israeliano ha affermato di aver ucciso due uomini nella Cisgiordania occupata, accusandoli di aver compiuto un attacco a fuoco il 6 gennaio in cui sono morti tre israeliani e ne sono rimasti feriti molti altri, etichettandoli come membri del gruppo militante Jihad islamica. Successivamente, le Idf hanno affermato di aver ucciso tredici palestinesi durante le loro operazioni a Jenin, hanno riportato i media israeliani. A loro dire, sarebbero legati ad Hamas e alla Jihad islamica. 162 corpi sono stati trovati sotto le macerie di Gaza Secondo l'Autorità di protezione civile di Gaza, almeno 162 palestinesi sono stati trovati sotto le macerie lasciate dagli attacchi israeliani a Gaza, dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco. L'amministrazione Trump ha comunicato a Israele che si aspetta che ritiri le Idf dal Libano entro domenica Secondo quanto riportato dalla radio dell'esercito israeliano, l'amministrazione di Donald Trump ha informato Israele che si aspetta il ritiro delle Idf dal Libano entro la scadenza di domenica, in base ai termini dell'accordo di cessate il fuoco stipulato tra Israele e Libano. Rubio ha parlato con il principe saudita Mohammed bin Salman: «promuovere interessi comuni» Il nuovo segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha parlato con il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Nella chiamata, il dipartimento di Stato ha affermato che Rubio ha "comunicato che non vedeva l'ora di promuovere interessi comuni in Siria, Libano, Gaza e oltre" e "ha anche sottolineato le minacce poste dall'Iran e dai suoi delegati". Come riporta il Guardian, nel 2021 un rapporto dell'intelligence statunitense ha scoperto che il principe ereditario ha approvato l'omicidio del giornalista statunitense Jamal Khashoggi a Istanbul nel 2018, ma l'amministrazione Biden ha rifiutato di intraprendere azioni dirette contro bin Salman. Rubio sente il ministro degli Esteri degli Emirati: «Accordo su Gaza e ostaggi deve tenere» Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed. Ha discusso l'accordo di cessate il fuoco a Gaza , il rilascio degli ostaggi e gli aiuti umanitari per Gaza e "rafforzato l'importanza di questo accordo per la sicurezza e la stabilità regionale e la necessità di continuare l'attuazione". Rubio a Netanyahu: «Da Trump fermo sostegno a Israele » Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha parlato con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. Ha detto: "Mantenere il fermo sostegno a Israele è una priorità assoluta per il Presidente Trump", per poi aggiungere che si è impegnato ad aiutare a liberare tutti gli ostaggi a Gaza. Rubio ha poi sottolineato la necessità di "affrontare le minacce poste dall'Iran e di perseguire opportunità di pace". Il segretario di Stato americano ha chiamato i leader regionali mediorientali: «Necessario continuare l’attuazione del cessate il fuoco» Durante le chiamate ai leader regionali - il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, il ministro degli esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed, e il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman - il nuovo segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha sottolineato “la necessità di continuare l’attuazione” dell’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas.

