Il velivolo di Sea-Watch che l’Enac tenta di fermare ha documentato ieri l’ultimo respingimento illegale da parte della guardia costiera libica nel Mediterraneo. È successo sotto gli occhi dell’equipaggio a bordo del Seabird, che stava sorvolando le acque internazionali nei pressi di alcune piattaforme petrolifere.

Nel video diffuso dall’ong tedesca si vedono decine di persone a bordo di una nave mercantile che vengono picchiate con un bastone e costrette a salire a bordo di una motovedetta: gli autori dell’aggressione sono gli uomini della guardia costiera libica, le vittime invece migranti che poco prima erano stati soccorsi dal mercantile Mardive Zohr 1, nel corso di un naufragio.

Sono 60 in totale le persone avvistate da Sea-Watch, ma di loro al momento non c’è più traccia. Durante l’operazione aerea di search and rescue, il capo-missione di Sea-Watch ha tentato di dialogare con il comandante del mercantile via radio, spiegandogli che consegnare ai libici gli uomini che aveva fatto salire a bordo significava violare il diritto internazionale e che lasciare che i migranti venissero portati in Libia non era sicuro.

Ma il comandante ha risposto dicendo di essere in ostaggio della guardia costiera, che minacciava di arrestarlo insieme al suo equipaggio se non avesse lasciato andare i naufraghi.

«Abbiamo provato a spiegare che le milizie libiche non avrebbero potuto arrestarli - spiega l’equipaggio di Sea-Watch – ma non ci hanno dato ascolto». Pochi minuti prima, la nave della guardia costiera libica aveva affiancato il mercantile responsabile del salvataggio e alcuni uomini armati erano saliti a bordo intimando il trasbordo dei migranti sul proprio mezzo.

Non è la prima volta che accade. Le violenze e i respingimenti illegali documentati da Sea-Watch e da altre ong che si occupano di salvare vite in mare sono una costante.

I tentativi sono i più disparati: i militari libici sparano sui barconi cercando di colpire i guidatori, si accostano alle barche per frustarli e provocano mareggiate tramite brusche manovre nell’intento di fermare la loro navigazione, riferiscono gli operatori.

Secondo quanto denunciato da ong per i diritti umani come Sea-Watch, Human Rights Watch e Border Forensics, dietro a questi respingimenti c’è anche Frontex. L’agenzia della guardia costiera europea, in grado di individuare tramite droni la presenza di migranti in mare, è accusata di fornire alla guardia costiera libica le indicazioni necessarie per raggiungere i barconi, senza informare intenzionalmente anche le ong.

Gli altri casi

Nel 2023, le operazioni aeree di Sea-Watch hanno documentato il coinvolgimento di Frontex in numerosi casi di respingimento illegale. Sarebbero circa 60 le imbarcazioni e oltre 3.200 le persone in difficoltà nel Mediterraneo intercettate da Frontex. Tra queste, circa 973 persone a bordo di 15 barconi a rischio naufragio sono state costrette a tornare verso Tripoli dalla guardia costiera libica, ma i numeri potrebbero essere più alti.

La missione d’inchiesta delle Nazioni unite sulla Libia ha definito queste attività un «aberrante ciclo di violenza». Trasferire le persone migranti in Libia, e in altri casi in Tunisia, significa infatti portarle in un luogo dove sono esposte a gravi violazioni dei diritti umani, come violenze sessuali, torture, detenzione illegale, schiavitù e uccisioni.

Il rimpatrio forzato costituisce inoltre una violazione del diritto marittimo internazionale, che stabilisce che chi viene soccorso in mare deve essere portato in un luogo sicuro.

Solo tra gennaio e marzo di quest’anno il velivolo biposto Seabird, di proprietà della ong Sea-Watch, ha effettuato 40 operazioni di monitoraggio, con un tempo di volo totale di quasi 206 ore, durante le quali l’equipaggio ha individuato circa 2.755 persone in difficoltà a bordo di 47 imbarcazioni diverse.

La multa dell’Enac

A maggio, l’Ente nazionale per l’aviazione civile ha cercato di porre fine alle sue operazioni. Sea-Watch ha infatti ricevuto l’avviso di un’ordinanza che impone delle sanzioni alle imbarcazioni e agli aerei delle ong che effettuano operazioni di ricerca e salvataggio dei migranti nel Mediterraneo centrale.

Il motivo dichiarato è che i loro interventi costituiscono “un aggravio” alle operazioni della guardia costiera italiana, e quindi un rischio per l’incolumità delle persone migranti.

Il Seabird ha però continuato a volare ricevendo una multa di 2.064 euro per un’operazione a largo della costa libica ritenuta irregolare dall’Enac. In quell’occasione, l’equipaggio di Sea-Watch aveva segnalato un’imbarcazione in pericolo, che era poi stata soccorsa dalla nave GeoBarents, guidata da Medici Senza Frontiere. Attualmente Seabird continua a decollare da Lampedusa e nell’ultima settimana ha permesso di avvistare 12 corpi di persone morte in mare senza ricevere soccorso. Nonostante i tentativi di contattare una motovedetta libica via radio affinché li recuperasse, l’ong non ha ricevuto nessuna risposta.

«Finanziando le milizie libiche per compiere queste azioni, l’Italia e l’Europa sono complici della violazione dei diritti umani nel Mediterraneo. L’ordinanza di Enac per bloccare Seabird è solo il tentativo del governo italiano di nascondere i suoi crimini» fa sapere Sea-Watch commentando l’ultima violenza documentata a bordo del mercantile Mardive Zohr 1.

© Riproduzione riservata