«Sono stata rapita per la prima volta a Benghazi, quando avevo vent’anni. Ho passato un mese in prigione, senza cibo, acqua e luce. Mi hanno picchiata tutti i giorni. Mi hanno chiesto 5mila dinari libici (circa 960 euro, ndr), ma non avevo soldi. Un giorno uno dei sequestratori è arrivato e – bang bang bang – ha iniziato a sparare a tutti. Sono stata fortunata a non essere uccisa. Sono riuscita a fuggire, ma le ragazze che sono rimaste sono state vendute nel giro della prostituzione».

Questo è il racconto di una donna di 25 anni, originaria del Camerun, soccorsa dalla nave Humanity 1 dell’ong Sos Humanity mentre attraversava il Mediterraneo centrale in fuga dalla Libia. L’organizzazione ha avviato per la prima volta un sondaggio anonimo tra i naufraghi – soccorsi tra settembre 2022 e giugno 2023 – per capire le ragioni della migrazione. Su un totale di 2.223 persone salvate, hanno voluto condividere la propria storia in 190, di cui 125 sono transitati dalla Libia: tra loro, il 59 per cento ha lasciato il paese per torture, violenze arbitrarie o violenze sessuali, conflitto armato, detenzione.

Ci sono due elementi ricorrenti nei racconti di chi è passato per la Libia: violenza fisica, che molto spesso costituisce tortura, e la richiesta di riscatto in cambio della libertà. Un ragazzo di 15 anni, originario della Guinea, ha raccontato di essere stato picchiato e legato. «Sono stato in prigione per alcuni giorni o una settimana», ha scritto nel questionario dell’ong. «Mio padre mi ha detto che, qualunque cosa fosse successa, mi avrebbe tirato fuori, avrebbe chiesto un prestito».

Foto di Alessio Cassaro/Sos Humanity

Il 22 per cento delle persone intervistate hanno passato in Libia meno di un mese. Il 20 per cento da uno a sei mesi e il 14 per cento tra 6 mesi e un anno. Ma c’è un 7 per cento che è stato nel paese per oltre 25 anni. Un paese che dalla caduta del regime di Gheddafi nel 2011 ha vissuto una guerra civile. E, nonostante il cessate il fuoco in vigore dal 2020, in Libia regna tuttora una situazione di instabilità politica. Da marzo 2022, infatti, sono due i governi che si contendono la guida del paese, uno nell’est e uno con base a Tripoli.

Le pessime condizioni e le violazioni dei diritti umani perpetrate in Libia sono ormai note, oltre ad essere state denunciate da diversi rapporti delle Nazioni unite, che hanno definito la detenzione di rifugiati e migranti «un crimine contro l’umanità». Nonostante ciò, emerge dal rapporto, la cosiddetta guardia costiera libica viene considerata dai paesi europei un interlocutore affidabile, nonché una controparte da finanziare.

La detenzione

Il 13 per cento dei naufraghi, che ha risposto al sondaggio, è stato detenuto nei centri di detenzione libici per meno di un mese. Il 28 da uno a tre mesi, mentre il 32 per cento da tre a sei mesi. Una piccola, ma significativa, percentuale di persone, l’1,5 per cento, è stata invece rinchiusa per più di tre anni. Oltre ai centri di detenzione ufficiali, spiega il rapporto di Sos Humanity, ci sono poi campi informali, dove le organizzazioni umanitarie non hanno accesso.

«Ero consapevole di quanto fosse pericoloso attraversare il mare, ma è meglio morire nel Mediterraneo che morire sulla terraferma in Libia», ha detto un ragazzo di 18 anni originario del Gambia. Tuttavia, il ciclo della violenza non si ferma sulla costa. Molte persone non riescono a raggiungere l’Europa al primo tentativo. E quindi, mentre il 56 per cento degli intervistati ci ha provato solo una volta, il 15 per cento ha fatto due tentativi, il 13 per cento ne ha fatti tre, il 12 per cento addirittura quattro. C’è anche chi ne ha fatti 5 (il 3 per cento) o sei (l’1 per cento).

Sono i cosiddetti pull-backs, le intercettazioni da parte della guardia costiera libica, a riportare i migranti indietro. «Sono arrivata in Libia la prima volta con i miei due fratelli, uno più giovane e uno più grande», ha raccontato una ragazza di 20 anni della Costa d’Avorio. «La prima volta ci hanno raggiunto i libici, hanno preso i soldi e sparato alla barca, così abbiamo iniziato a capovolgerci», ha continuato, e in quell’occasione ha perso i due fratelli in mare: «Sono annegati entrambi». Mentre lei è stata catturata e portata in prigione.

Molto spesso i pull-backs o push-backs avvengono con l’uso della violenza, e non sono un’eccezione. La Humanity 1, si legge nel rapporto, ha infatti assistito a cinque operazioni illegali da parte della cosiddetta guardia costiera libica. «Ho fatto tre partenze dalla Libia, ogni volta i libici ci hanno preso. Tre tentativi, tre volte in prigione. Ti torturano. È un business, è come un furto, se sei nero, vengono a prenderti di notte», continua il racconto del 15enne originario della Guinea.

Perché migrare

Danilo Campailla/Sos Humanity

Dal sondaggio di Sos Humanity emerge chiaramente che le ragioni della migrazione sono individuali e complesse. Ogni persona ha un motivo proprio, e a volte più di uno, che porta a fuggire dal luogo di origine, ma nella maggior parte dei casi sono sfollati nel proprio paese o nei paesi limitrofi. Un terzo delle persone sentite sono siriane, il 15 per cento libanesi, il 13 gambiane, il 12 vengono dal Sudan. Seguono persone in fuga da Palestina, Bangladesh, Egitto, Eritrea.

L’80 per cento ha deciso di migrare in cerca di sicurezza e di educazione o opportunità. Ma anche necessità di guadagnarsi da vivere, accesso a un’assistenza sanitaria adeguata o per le conseguenze del cambiamento climatico, siccità o alluvioni.

Tutti i cittadini siriani intervistati hanno dichiarato di essere scappati dalla guerra. In Siria è in corso un conflitto dal 2011 e metà della popolazione del paese è rifugiata. A questo si aggiungono, la ricerca di una migliore educazione (il 92 per cento) e migliori condizioni economiche (84). Ma anche discriminazioni (63), minacce personali (59), problemi di salute (51) e impatto del cambiamento climatico (43).

Il salvataggio in mare

Pietro Bertora/Sos Humanity

La violenza nei campi libici e l’alto rischio che corrono le persone che attraversano il Mediterraneo sono quindi il prodotto delle politiche migratorie europee – evidenzia il rapporto – che hanno ostacolato, e in alcuni casi bloccato, il lavoro delle organizzazioni umanitarie. Durante le 38 missioni della nave, i Centri nazionali di coordinamento del soccorso marittimo hanno fornito poche o nessuna informazione sulle emergenze in mare. Mentre quello italiano in alcuni casi ha assunto il coordinamento delle operazioni, scrive l’ong, quello malese non ha mai risposto.

Nel 2023 si è poi osservato, sottolinea il rapporto, «un nuovo livello di escalation» dato dalle politiche del governo di estrema destra italiano, che hanno avuto «un impatto drastico sulle attività di salvataggio in mare». Il governo italiano «manda le navi delle ong il più lontano possibile dall’area di salvataggio o le trattiene per motivi pretestuosi o sulla base di menzogne». E i capitani delle navi rischiano di essere sanzionati anche se seguono le indicazioni del centro di coordinamento nazionale, denuncia il rapporto.

I capitani vengono poi messi di fronte a un dilemma: da un lato, se non salvano i naufraghi violano il diritto internazionale, dall’altro se danno assistenza a più di una barca in una missione vengono sanzionati, impedendo così future operazioni. In poco più di un anno, da febbraio 2023 ad aprile 2024, il decreto Piantedosi ha portato a 21 provvedimenti di sequestro delle navi umanitarie per 446 giorni e multe fino a 10mila euro. E, ancora, per ostruire il lavoro delle organizzazioni, il governo assegna porti lontani dalle operazioni di salvataggio, violando il diritto internazionale. I 14 porti assegnati all’Humanity 1 non erano i porti più vicini.

