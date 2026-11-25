Kiev vorrebbe che la Germania iniziasse la produzione di Patriot perché – ha aggiunto il presidente ucraino – è «una questione molto urgente». Il generale della Cirenaica Haftar è ad Ankara per colloqui con alti funzionari turchi
Basterebbe una sola firma del Segretario Usa alla Difesa Hegseth per accelerare la procedura che vede 48 missili Patriot in attesa del trasferimento dagli Stati Uniti all’Ucraina. «Dipende solo da lui», ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro ungherese Peter Magyar. Kiev vorrebbe che la Germania iniziasse la produzione di Patriot perché – ha aggiunto Zelensky – è «una questione molto urgente».
Mentre il generale della Cirenaica, regione est della Libia, Khalifa Haftar è impegnato in colloqui con diversi alti funzionari turchi ad Ankara da martedì, due militari libici sono morti per le ferite riportate a seguito degli attacchi contro le navi russe a Bengasi il 22 novembre, attacchi di cui Kiev ha rivendicato la responsabilità.
«Quanto successo è preoccupante», ha detto il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani in un’intervista al Corriere della Sera. «Va scongiurato l'allargamento della guerra tra Russia e Ucraina, evitando che si accendano nuovi focolai». L’Italia, ha precisato il ministro, «rimarrà a fianco dell’Ucraina».
PUNTI CHIAVE
06:45
Un morto nell'attacco russo nella regione di Kiev
06:30
Zelensky: «Hegseth non ha firmato la consegna di 48 Patriot»
06:00
Due militari libici morti per le ferite nell'attacco ucraino alle navi russe
Von der Leyen: «Putin cerca di spezzare lo spirito di Kiev, ma non riesce»
L'Ucraina è al centro dei lavori della sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo dove questa mattina la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha aperto la sessione ricordando che la Russia "ha arrestato la sua offensiva sul campo di battaglia". "Putin non può spezzare la resistenza dell'Ucraina sul campo di battaglia. Quindi, cerca invece di spezzare lo spirito dell'Ucraina. Non ci riuscirà. Il popolo ucraino continuerà a resistere con fierezza. E l'Europa continuerà a stare al loro fianco, in tempo di guerra e in tempo di pace" ha detto la leader Ue all'emiciclo di Strasburgo.
Il ministro francese Barrot: «In Libia esercitato diritto all'autodifesa di Kiev»
L'Ucraina ha esercitato il suo "diritto assoluto all'autodifesa". Ne è convinto il ministro francese degli Esteri, Jean-Noel Barrot. Il titolare del Quai d'Orsay ha difeso il diritto di Kiev di rispondere all'offensiva russa, respingendo la tesi secondo cui l'attacco alle due navi russe in Libia rappresenti un'ingiustificata estensione del conflitto.
"Gli ucraini si stanno difendendo. Sono sotto costante bombardamento da parte di droni e missili russi; attacchi che avvengono persino in pieno giorno e che colpiscono civili, oltre a infrastrutture di trasporto ed energetiche", ha affermato, intervistato dalla tv francese Tf1. "Cosa faremmo noi se fossimo bombardati giorno e notte da un avversario, da un invasore? Ci difenderemmo, esercitando il nostro diritto fondamentale all'autodifesa", ha aggiunto.
Barrot ha precisato che l'estensione delle ostilità oltre il territorio ucraino non è un fenomeno nuovo, accusando Vladimir Putin di esercitare una pressione costante sui Paesi europei nel tentativo di indebolirne l'unità. "Da quasi cinque anni, Vladimir Putin non solo bombarda l'Ucraina, ma attacca e molesta persistentemente gli europei, nel tentativo di minare la nostra unità", ha lamentato.
Il generale libico Haftar ad Ankara impegnato in colloqui
Ad Ankara da martedì, il generale Khalifa Haftar, è impegnato in colloqui con diversi alti funzionari turchi. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri. Il governo che fa capo al comandante militare controlla la città portuale di Bengasi, dove nel fine settimana due navi russe sono state colpite nel corso di un'operazione a sorpresa rivendicata dall'Ucraina. Secondo le immagini diffuse sui social media, Haftar è stato accolto ad Ankara con una cerimonia ufficiale.
Ministero della Difesa russo: abbattuti 305 droni di Kiev nella notte
L'esercito russo ha intercettato e distrutto 305 droni ad ala fissa ucraini durante la notte, secondo quanto ha annunciato il ministero della Difesa russo. Secondo l'agenzia, i droni sono stati neutralizzati nelle regioni di Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronezh, Kursk, Nizhny Novgorod, Penza, Rostov, Samara, Saratov, Smolensk, Tambov, Ulyanovsk e Krasnodar Krai. Lo riferisce Interfax.
Aeronautica ucraina: neutralizzati 88 dei 112 droni russi lanciati nella notte
Le difese aeree ucraine hanno abbattuto o neutralizzato 88 dei 112 droni lanciati dalla Russia contro il territorio nazionale a partire dalle ore 18 di martedì (le 17 in Italia) 24 novembre. Lo ha riferito l'Aeronautica militare delle Forze armate ucraine, precisando che alle ore 8 (le 7 in Italia) di mercoledì erano stati neutralizzati 88 velivoli senza pilota, tra cui 47 droni Shahed a reazione.
Secondo il comunicato, le forze russe hanno impiegato complessivamente 112 droni, tra cui 66 Shahed a reazione, oltre a velivoli di tipo Gerbera, Parody e altri modelli, lanciati dalle regioni russe di Orel, Rostov, Kursk e Smolensk, dalla regione di Primorsko-Akhtarsk, nel Territorio di Krasnodar, e dai territori ucraini occupati del Donetsk e della Crimea. L'Aeronautica ha segnalato impatti di droni in 18 località e la caduta di frammenti in altre 13.
Tajani: «L'Italia sempre al fianco dell'Ucraina ma non si aprano nuovi focolai»
L'Italia continuerà a sostenere l'Ucraina, ma considera preoccupante l'attacco ucraino contro navi russe nelle acque libiche e chiede di evitare l'allargamento del conflitto. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un'intervista al Corriere della Sera, precisando che Roma non era stata informata dell'operazione.
"Quanto successo è preoccupante. Va scongiurato l'allargamento della guerra tra Russia e Ucraina, evitando che si accendano nuovi focolai", dichiara Tajani. "Abbiamo detto che è un errore violare la sovranità della Libia, un Paese del Mediterraneo che fronteggia le nostre coste", sottolinea il ministro, precisando: "L'Italia non era assolutamente a conoscenza delle intenzioni di Kiev di colpire nelle acque territoriali libiche, addirittura in un porto".
Ricordando le unità navali e gli interessi italiani in Libia, aggiunge: "Perciò l'Italia ha sempre chiesto una maggiore attenzione della Nato sul fianco Sud e nel Mediterraneo". Il ministro conferma tuttavia il sostegno a Kiev: "L'Italia rimarrà al fianco dell'Ucraina, la nostra è una scelta strategica. Continueremo a sostenere le ragioni di Kiev, con l'unico obiettivo di costruire la pace garantendo la sua sovranità e la sicurezza dell'Europa".
Financial Times: «Trump accantona gli accordi commerciali con Russia per favorire i negoziati pace»
L'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha messo in secondo piano la proposta di accordi commerciali con la Russia per favorire la fine della guerra in Ucraina, dopo lo scarso interesse mostrato dal Cremlino, e concentra ora i negoziati sulle questioni territoriali e sulle garanzie di sicurezza. Lo riferisce il quotidiano britannico Financial Times, citando cinque funzionari informati del cambiamento di strategia, secondo cui Jared Kushner, genero di Trump, e l'inviato speciale Steve Witkoff hanno illustrato il nuovo orientamento ai partner europei.
Tra gli incentivi proposti figuravano investimenti statunitensi nel settore petrolifero russo e nella produzione di titanio, la ripresa delle forniture di gas attraverso i gasdotti verso l'Europa e la riapertura dello spazio aereo russo alle compagnie statunitensi, tutti subordinati alla fine del conflitto.
Le proposte, inizialmente accolte positivamente da Mosca, non avrebbero tuttavia modificato le richieste russe. Nell'ultimo ciclo di colloqui ad Abu Dhabi, i rappresentanti del Cremlino avrebbero ribadito che le iniziative economiche non avrebbero convinto il presidente Vladimir Putin ad ammorbidire le proprie condizioni, che chiede la cessione alla Russia dell'intera area del Donbass, una proposta respinta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Un funzionario statunitense interpellato dal Financial Times ha tuttavia definito "inesatta" la ricostruzione del quotidiano, precisando che la cooperazione economica con Mosca, una volta concluso il conflitto in Ucraina, rimane parte dei negoziati.
"Stiamo sviluppando delle vie negoziali e le annunceremo quando saremo pronti", ha dichiarato al la fonte.
Un morto nell'attacco russo nella regione di Kiev
Una persona è morta in seguito a un attacco condotto dalle forze russe durante la notte contro la città Ucraina di Bila Tserkva, nella regione di Kiev. Lo riferisce l'amministrazione comunale.
Oltre alle infrastrutture critiche, l'attacco ha provocato danni a diverse strutture commerciali, tra cui un punto vendita della catena Epicentr e una sede dell'operatore logistico Nova Poshta. Le autorità locali stanno accertando l'entità complessiva dei danni.
Zelensky: «Hegseth non ha firmato la consegna di 48 Patriot»
L'Ucraina è ancora in attesa del trasferimento di 48 missili Patriot dagli Stati Uniti. Una sola firma del Segretario alla Difesa Usa potrebbe accelerare la procedura.
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro ungherese Peter Magyar, ha dichiarato: "Questa lettera si trova negli Stati Uniti e lì c'è sicuramente un contratto per 48 missili. Sfortunatamente, Hegseth non l'ha ancora firmato, quindi dipende solo da lui", ha detto. Secondo Zelensky, l'Ucraina conta su questi 48 missili. "Beh, se poi vogliono trasferirne 60, siamo tutti d'accordo", ha aggiunto il Presidente.
Zelensky osserva che l'Ucraina vorrebbe che la Germania inizi la produzione dei missili Patriot e che questo processo debba essere accelerato, perché si tratta di una questione molto urgente.
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