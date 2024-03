In una sala concerti in periferia a Mosca un gruppo di uomini ha aperto il fuoco. Il ministero degli Esteri russo parla di attentato terroristico, in zona sono già arrivate settanta ambulanze

A Mosca un gruppo di individui non identificati in mimetica hanno fatto irruzione nella Crocus City Hall di Mosca e hanno iniziato a sparare prima che iniziasse il concerto in programma questa sera.

La sparatoria avvenuta nel Crocus City Hall a Mosca ha causato morti e feriti: la conferma arriva dei servizi segreti russi, sebbene l'Fsb non abbia al momento fornito alcun bilancio delle vittime, come riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. L’attacco avrebbe provocato decine di morti e dalla sala sarebbero già stati evacuate oltre 100 persone. Non ci sarebbero italiani coinvolti, ma il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha già condannato quello che Mosca ha definito un «attacco terroristico».

ANSA

Secondo Ria Novosti degli uomini armati hanno lanciato una granata o una bomba incendiaria ed è scoppiato un incendio, una densa colonna di fumo si alza dell'edificio da cui è risuonata una seconda esplosione. Presso la Crocus City Hall si trovano oltre 70 squadre di pronto soccorso.

Un elicottero ha iniziato a scaricare acqua sulla sala concerti Crocus a Mosca per spegnere l'incendio che si è sviluppato nell’edificio: una parte del tetto è crollata. Nel parcheggio del Crocus City Hall è stata trovata anche un’auto imbottita di esplosivo.

Le motivazioni

ANSA

La presidenza ucraina di Volodymyr Zelensky ha affermato di «non avere nulla a che fare» con l'attacco terroristico di questa sera a Mosca. Lo conferma anche la Casa bianca: «Non c'è alcun segno al momento del coinvolgimento dell'Ucraina o di ucraini nella sparatoria a Mosca» ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby. Dmitri Medvedev, presidente e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha promesso che la Russia ucciderà i leader ucraini se sono coinvolti nell'attentato.

Secondo la direzione principale dell'Intelligence del ministero della Difesa dell'Ucraina l'attacco terroristico a Mosca è «una provocazione deliberata da parte del regime di Putin». Lo ha detto il portavoce dell'intelligence militare ucraina Andriy Yusov in un commento a Ukrainska Pravda. «Si tratta di una provocazione deliberata da parte dei servizi speciali di Putin, dalla quale la comunità internazionale aveva messo in guardia», ha affermato. «Il tiranno del Cremlino ha iniziato la sua carriera con questo e vuole finirla con gli stessi crimini contro i suoi stessi cittadini».

Intanto, il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin ha detto di aver deciso di annullare tutti gli eventi sportivi, culturali e altri eventi pubblici a Mosca nel fine settimana.

