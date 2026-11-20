false false

Kiev – Il Cremlino ha bocciato senza appello la proposta arrivata dalla Casa Bianca di consentire l’ingresso di Kiev nella Nato in cambio della cessione del Donbass alla Russia.

«Per noi è inaccettabile», ha detto il viceministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov. Mosca respinge ugualmente tutte le offerte di «quasi adesione», come l’ipotesi di fornire a Kiev garanzie equivalenti all’articolo 5 della carta dell’alleanza. E d’altro canto, l’idea di questa adesione parziale era già stata bocciata dagli alleati di Kiev, con la presidenza francese che ha suggerito di «non complicare le cose»: se Kiev riceve garanzie Nato «significa dire che l’Ucraina entra nella Nato».

Ryabkov ne ha anche per gli europei e ha detto che l’invito rivolto dal presidente russo, Vladimir Putin, agli europei per venire a Mosca a chiarire la loro posizione, non significa che il Cremlino acconsenta alla loro presenza ai colloqui trilaterali con Stati Uniti e Ucraina. Il percorso negoziale, insomma, sembra incontrare ostacoli a ogni svolta, soprattutto a causa delle obiezioni del Cremlino.

Ma Donald Trump non demorde. Secondo il Financial Times, la Casa Bianca avrebbe detto agli alleati europei di volere una pace in Ucraina prima del prossimo gennaio, quando si insedierà il nuovo Congresso a guida democratica. Tutto quello che ha ottenuto fino a ora, però, è stata una plateale smentita da parte del suo genero e inviato speciale, Jared Kushner.

Era stato lui, giovedì, a dirsi certo di aver trovato un’intesa con la Russia sulle garanzie per Kiev e che Mosca era pronta ad acconsentire all’avvicinamento di Kiev alla Nato in cambio della cessione del Donbass. Clamoroso caso di incomprensione, o un trucco di Mosca?

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, era stato il primo a rivelare l’offerta americana, ma ora anche lui si dice scettico: «Non sono sicuro che abbiamo la stessa interpretazione dell’articolo 5. Perché per me significa che le forze armate dei partner opereranno sul nostro territorio. Quindi la mia domanda è: che ne sarà dei soldati americani?».

Rappresaglia su Kiev

Mentre i negoziati stentano, la guerra, almeno quella aerea, è in pieno svolgimento. Zelensky ha detto che l’attacco sferrato dai russi sull’Ucraina nella notte tra giovedì e venerdì è stato uno dei più vasti di sempre. Mosca ha lanciato oltre 110 missili e più di 440 droni. Un attacco che era atteso dopo che Putin aveva promesso vendetta per l’attacco ucraino al ponte di Crimea. In tutto, otto persone sono morte a Kiev nei bombardamenti russi nel corso delle ultime 24 ore, e altre due sono state uccise nel resto del paese.

I missili russi si sono concentrati sui ponti di Kiev. Tre sono stati colpiti e danneggiati, ma in nessun caso al punto di sospendere completamente la circolazione (si procede in un solo senso e con limiti ai veicoli pesanti). Altri droni e missili hanno colpito la rete elettrica, idrica e altri bersagli civili e militari.

Ma con gli occhi di Mosca fissi sui ponti sul Dnipro, il resto delle infrastrutture ucraine ha avuto una notte di tregua. Dopo poche ore di sospensione, acqua ed elettricità sono rapidamente tornate in quasi tutta la capitale.

© Riproduzione riservata