Secondo quanto riportato dal Moscow Times, il dissidente russo Aleksej Navalny è stato condannato a tre anni e sei mesi di carcere. La condanna sospesa nel 2014 è diventata realtà. In aula avrebbe detto che Putin passerà alla storia «come Vladimir l’Avvelenatore», riferendosi al presunto avvelenamento subito lo scorso agosto. Ora Navalny dovrà scontare in carcere due anni e otto mesi, dopo che già è stato ai domiciliari per dieci mesi.

Il tribunale di Mosca ha deciso di accogliere la richiesta delle autorità penitenziarie e della procura generale per commutare in pena reale in tre anni e sei mesi di una condanna che risale al 2014, sospesa insieme a un processo precedente del 2013. L’accusa delle autorità russe nei confronti di Navalny è di riciclaggio.

Fuori dal tribunale, estremamente sorvegliato dalle forze dell’ordine, si sono radunate centinaia di persone, molte delle quali sono state arrestate. Secondo gli ultimi dati i fermi sarebbero 7mila in totale dopo le proteste dei giorni scorsi in cui i russi hanno chiesto la scarcerazione dell’oppositore.

Aleksej Navalny è stato arrestato lo scorso 17 gennaio dal suo rientro in Germania dove era in convalescenza per via dell’avvelenamento da Novichok.

